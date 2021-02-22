Полиция составила криминальный рейтинг районов Киева: миф о Троещине развенчан

В полиции Киева обнародовали криминогенную статистику столицы за период с 1 сентября 2020 по 31 января 2021 года. По словам и.о. заместителя начальника столичной полиции Юлии Гирдвилис в интервью Вечернему Киеву, за период в городе было зарегистрировано 7092 уголовных преступлений (в целом за 2020 год — 33 955, а в «допандемическом» 2019 году — 47 411 преступлений).

Вопреки устоявшемуся мнению о Троещине как о самом криминогенном районе Киева официально в рейтинге самых криминальных первое место занимает Шевченковский район, где с сентября было совершено 4634 преступления, среди которых 12 убийств и 2 изнасилования, а зо январь 2021 года — 638. Больше всего преступлений связано с кражами и мошенничеством, также зафиксированы убийства и разбойные нападения.

Второе место в антирейтинге занял Днепровский район, где в 2020 году правоохранители зафиксировали 3939 преступлений (в т.ч. 5 умышленных убийств, разбойных нападений и 2 случая изнасилования), а за январь 2021 года — 399 преступлений, среди которых 2 умышленных убийства.

Третьим стал Соломенский район, где в 2020 году были зарегистрированы 3860 правонарушений, а в январе 2021 года — 405.

Четвертое место занял Оболонский район. Там в 2020 зафиксировали 3524 преступления (в т.ч. 2 случая изнасилования, 8 убийств и 1636 кражи), а за январь 2021 — 539 (преимущественно кражи).

И только на пятом месте Деснянский район, где в прошлом году было совершено 3022 преступления (из них 12 убийств и 2 случая изнасилования). Что касается января 2021 года, то за это месяц правоохранители зафиксировали 393 преступления, из которых 3 убийства, а остальные — кражи и мошенничество.

Напомним, летом 2020 года Украина заняла первое место в списке по уровню преступности в Европе — такую оценку криминогенной ситуации в нашей стране дали составители рейтинга сервиса Numbeo.

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