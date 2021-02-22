Суд восстановил на службе бывшую полицейскую Зою Мельник, разоблачавшую правоохранителей

Одесский окружной административный суд признал незаконным увольнение из патрульной полиции известной общественницы Зои Мельник в 2019 году.



Об этом в сети сообщила сама Мельник, прокомментировав: «Суд признал противоправным и незаконным приказ Департамента патрульной полиции о моем увольнении и постановил немедленно восстановить на службе. В управлении патрульной полиции не смогли доказать мои „многочисленные опоздания“ и „прогулы“, так как их не было».

По ее словам, среди «доказательств» не было ни единой жалобы на нее от граждан. Мельник сообщила, что ее оппоненты представили только рапорты и жалобы, которые, как утверждает общественница, подавали люди, приближенные к руководству, чтобы подвести базу под ее увольнение.

В начале июля 2019 года в Одессе была начата служебная проверка по факту размещенного в Facebook заявления офицера патрульной полиции Зои Мельник о якобы многочисленных злоупотреблениях в ведомстве и угрозах в ее адрес. Она заявила, что неоднократно писала разоблачительные посты о работниках полиции, из-за чего руководство оказывает на нее давление, а по ночам звонят неизвестные и угрожают ей и ее малолетнему ребенку.

Руководителя Зои, начальника одесской патрульной полиции Юрия Рыбака, тогда отстранили от должности на время расследования. Позже его перевели на работу в Киев, в департамент патрульной полиции. Руководитель департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков пообещал освободить Зою Мельник за плохую дисциплину, он обвинил ее в «пиаре и хайпе». В сентябре 2019-го Мельник действительно освободили, тогда же она обещала обжаловать решение через суд.

Сейчас Мельник разместила в Facebook фотокопию решения суда, который обязал, в частности, выплатить ей более 200 тысяч гривен компенсации за время вынужденного прогула.

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