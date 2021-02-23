Черкасский зоопарк неосторожно поздравил мужчин с 23 февраля

Во вторник, 23 февраля, Черкасский городской зоологический парк «Рошен» опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с Днем защитника Отечества, который в эту дату празднуют в России. Пост удалили, но его скрин опубликовал сайт «Про все».

В сообщении женская часть коллектива зоологического парка «Рошен» поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Им пожелали «всегда оставаться человеком своего слова» и «никогда не отступать от своей цели и каждый день добиваться успеха», а также мужества, уверенности, решимости и неутомимых сил.

При этом было прикреплено изображение с украинской символикой и надписью: «З Днем захисника Вітчизни!»

Напоминаем, День защитника Отечества — бывший государственный праздник в Украине, оставшийся в наследство от СССР и отмененный в 2014 году. Он празднуется в России, Беларуси и Молдове.

Ранее в Генштабе ВСУ возмутились решением «Укрпочты» о проведении 23 февраля презентации почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска».

Фото из Facebook зоопарка

437

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter