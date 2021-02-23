«Реальная угроза жизни»: адвокаты Стерненко настаивают на его переводе из Одессы в Киев

Адвокаты юридической компании «Миллер» подали заявление о применении мер безопасности в отношении осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом говорится на странице компании в Facebook.

Защитники напомнили, что за нападением на Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Стерненко в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью.

Адвокат Маси Найем подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести своего подзащитного в Киев.

На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня. Защитники надеются на объективное решение со стороны главы Одесского СИЗО в кратчайшие сроки.

Также известно, что аналогичные заявления направят народные депутаты Украины Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.

Напомним, сегодня в Приморском районном суде Одессы рассматривалось дело о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Суд признал активиста Сергея Стерненко виновным и вынес ему приговор в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. После приговора под зданием суда произошли беспорядки.

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