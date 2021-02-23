Ровенская учительница вела урок, стоя на столе: сеть в восторге

Преподавательница Александрийского лицея в Ровно, рассказывая на уроке о Революции Достоинства, забралась на стол и эмоционально читала стихи, вызвав восхищение класса.

В сети пишут, что учителя зовут Валентина Александровна.

Ее уроки всегда очень интересные, творческие, креативные. Никогда на них не бывает скучно. Все темы подаются неординарно, больше, чем в учебниках, с интересными деталями. А ученики с удовольствием воспринимают материал и гордятся своим преподавателем.

Некоторые ровенчане узнали на видео своего бывшего преподавателя, вспомнили школьные годы. С особой теплотой они писали о Валентине Александровне и ее любви к своей профессии. Отметились также и родители. По их словам, дети с радостью идут на уроки истории и очень любят своего преподавателя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, разразившемся в школе № 2 Ирпеня под Киевом. Там учитель физкультуры попросил учеников старших классов наказать пятиклассника. Ребята, начав его раскачивать, ударили головой об пол. В отношении педагога начали служебное расследование, отстранив его от занятий.

Фото Instagram/rivne_1283

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