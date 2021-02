На нардепа-чемпиона Беленюка «напали» в сети из-за русского языка: что произошло

Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе, «слуга народа» Жан Беленюк опубликовал в сети пост о том, как пообщался в бассейне с иностранцем, чем вызвал дискуссию об украинском языке.

На своей страничке в соцсетях он рассказал, что к нему по-английски обратился мужчина, «попросившийся» на дорожку, по которой плавал нардеп.

«Любезно соглашаясь, говорю ему, что понимаю по-русски, на что он мне отвечает: «I do not know russian». Я тут же понял, что сей что сейчас ко мне впервые обратившегося по делу на английском языке в Украине. А не просто: «Ой, извините, думали вы иностранец», — пишет Беленюк.

Его собеседником оказался американец, который работает над привлечением западных инвестиций в наши компании. «От Киева в восторге, все нравится, особенно девушки. Я ему вкратце объяснил кем являюсь, заинтересовался, пообещал найти меня в соцсети и пригласить на обед. Вот теперь сижу, жду», — пишет спортсмен.

Один из интернет-пользователей попенял Беленюку, что тот показывает плохой пример, пропагандируя среди иностранцев тренд, что все украинцы по умолчанию говорят по-русски. На что Беленюк ответил: «Я разговариваю на украинском языке не хуже вас. Видео присылать не буду, их очень много на просторах Интернета». Однако на этом дискуссия не закончилась. Среди комментаторов были те, кто поддерживал Беленюка, так и сторонники его оппонента.

Ранее Жан Беленюк, переболевший коронавирусом, признался, что начал узнавать людей, которые перенесли болезнь, по запаху. Они ему (как и он сам себе) пахнут чесноком.

