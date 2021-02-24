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Общество и люди

Стерненко останется в одесском СИЗО, но получит отдельную камеру

17:40 24 февраля 2021
Сергей Стерненко

В среду, 24 февраля, руководством Одесского следственного изолятора принято решение по жалобе адвокатов Сергея Стерненко. В отношении активиста накануне был оглашен приговор Приморского райсуда Одессы, и осужденный помещен под стражу.

«Сегодня (24 февраля. — Ред.) было удовлетворено заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности по отношению к Сергею Стерненка, который помещен в Одесский СИЗО. Обещают обеспечить соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру», — сообщили в адвокатской компании «Миллер».

Как уточнил Маси Найем, один из защитников Стерненко, данное решение представляется важным.

«В настоящее время продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил. У этих сил есть конкретные фамилии — А. Шарий и народный депутат Украины И. Кива», — конкретизировал в соцсети Маси Найем.

Напомним, что Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества. Во многих городах в связи с этим прошли акции протеста.

Фото со страницы Сергея Стерненко в Facebook

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