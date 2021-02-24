Проект «Леся Українка: 150 імен» и концерт ансамбля «Хорея Козацька»: куда пойти в Киеве в выходные

С 25 по 28 февраля в Украинском доме пройдет художественный проект «Леся Українка: 150 імен» к 150-летию великой поэтессы. В программе: дискуссии, выставочная экспозиция, перформанс, поэтические чтения. Приглашенные гости: писательница Оксана Забужко, канадский историк Сергей Екельчик, литературовед, профессор Гарвардского университета Григорий Грабович, переводчик и ученый Максим Стриха.

Адрес: ул. Крещатик, 2.

Вход свободный.

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27 февраля в 19:00 в Национальной филармонии Украины состоится концерт «Христос родився, Бог воплотився!» ансамбля старинной музыки «Хорея Козацька».

Адрес: Владимирский спуск, 2.

Цена: от 70 грн.

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До 3 марта в Музее истории Киева проходит выставка живописи художницы Олеси Рыбченко «Клітки». До 31 марта проходит выставка украинского натюрморта ХХ века «Замилування речами».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: 30—50 грн.

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С 3 по 21 марта в Центре Украинской культуры и искусства пройдет выставка художниц Екатерины Поляруш, Анны Дахно и Лилии Безверхой «Неповторна мить».

Адрес: ул. Хорива, 19 В, ст. м. «Контрактова площа».

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 25 февраля — Мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5); Национальный музей Тараса Шевченко (б. Т. Шевченко, 12); Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95); Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9). 26 февраля — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б); Музей оккупации Киева (ул. Славгородская, Парк партизанской славы). 28 февраля — Литературно-мемориальный музей-квартира Павла Тычины (ул. Терещенковская, 5, кв. 1—3); Национальный художественный музей Украины (ул. М. Грушевского, 6).

Напомним, в Украине карантин продлен до 30 апреля. «ФАКТЫ» рассказывали, при каких условиях будут разрешены массовые мероприятия.

Фото с сайта 150imenlesi.org

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