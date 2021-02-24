«Это настоящий концлагерь»: под Одессой обнаружили ферму с умирающими от голода животными

В Татарбунарском районе, на юге Одесской области, общественники обнаружили частную ферму, на которой животные доведены до полного истощения, а многие из них уже погибли.

Как рассказали зоозащитники, к ним за помощью обратились местные жители.

«Приехав на место, мы увидели подлинный ад на земле. Так, две измученные, истощенные породистые собаки на цепи, рядом валяются мертвые поросята, копыта, головы бычков… Зашли внутрь так называемой фермы и увидели голодных, еле дышащих животных. Свиней, сбитых в кучу, изможденных маленьких телят. Все это на холодном мокром цементе, без каких- либо признаков наличия еды. В полдень на вопрос, когда кормили животных, последовал ответ: „Их никто не кормил“. Да что там, когда б мы не приехали, хозяина не было на месте. По словам соседних фермеров, он появляется здесь, в лучшем случае, раз в трое суток», — рассказали общественники.

Зоозащитники утверждают, что местная полиция после их обращения составила протокол. Но не по факту жестокого обращения с животными, а на волонтеров из-за якобы незаконного проникновения на территорию «фермы».

«Что можно сказать об этом «замечательном концлагере» по улице Садовой? - задается риторическим вопросом Елена, одна из приехавших активисток, и сама же отвечает: — Состояние собак, думаю, говорит о том, что там происходит, а трупы гниющих свиней по территории незаконной фермы показывают всю суть соблюдения норм законодательства по содержанию животных и санитарных норм.

Однако местные полисмены не увидели состава преступления и факта для скорейшего изъятия животных. Ну, конечно, это же норма держать ферму без документов и обслуживания ветеринарного врача".

Как сообщили «ФАКТАМ» в общественной организации «Открытые клетки Украины», после жалоб на действия полиции волонтеров отпустили, а собак, доведенных до крайней степени истощения, удалось забрать и оказать им помощь. Однако остальные животные до сих пор находятся в том аду.

Активисты подали коллективное обращение в Госпродпотребсужбу на действия фермера, аналогичное заявление направлено в экологическую инспекцию.

«Пока продолжаются бюрократические процедуры, а местная полиция ничего не делает, животные продолжают умирать», — подчеркнули общественники.

Напомним, накануне полиция Одессы возбудила производство в отношении хозяйки кота, которая выбросила питомца с 10 этажа, а потом добила его ножом. Тем временем на Одесчине участились случаи нападения бешеных кошек на людей.



Фото ОО Відкриті клітки



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