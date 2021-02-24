Жительница Волыни родила за рулем авто по дороге в роддом

Во вторник, 23 февраля, в Волынской области женщина самостоятельно родила в автомобиле. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

Женщина хотела за рулем доехать к роддому, но не успела и родила сына в дороге. Процесс родов увидел проходивший рядом мужчина. Он подбежал к полицейским рассказал о ситуации. Правоохранители поспешили к автомобилю и увидели, что женщина уже держит на руках новорожденного.

Полицейские доставили роженицу в больницу Владимира-Волынского, там ее уже ждали врачи. Мальчик стал четвертый ребенком в семье 31-летней женщины. С роженицей все в порядке.

Ранее сообщалось, что в Ровно женщина рожала дома в присутствии «духовной акушерки» — это закончилось трагедией.

Фото: Нацполиция

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