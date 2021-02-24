«Дочь Путина» Луиза Розова: «После выхода расследования три дня лежала в кровати с закрытыми шторами»

Instagram-блогер Луиза Розова, которую журналисты из группы «Проект» назвали внебрачной дочерью Путина Елизаветой Кривоногих, поделилась, как чувствует себя после разоблачения. Посмотрев видеорасследование, Лиза по ее собственному признанию, впала в прострацию и три дня не могла прийти в себя. Об этом она рассказала в интервью GQ.

«Лежала три дня в кровати с закрытыми шторами. Я просто была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно», — призналась девушка.

Блогер не стала отнекиваться, что журналистское расследование в один момент перевернуло ее жизнь и заставило тщательно почистить посты в Instagram. «Не очень приятно, когда нарушают твое спокойствие. И какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни. Это не самое приятное», — объяснила она.

В интервью Лиза объяснила, почему взяла себе псевдоним Луиза: «Меня так с самого детства называли. Я просто не могла выговорить букву „л“, говорила „Изя“, и так и пошло — Луиза».

Расследователи из группы «Проект» утверждали, что Лиза-Луиза даже внешне похожа на российского президента. Девушка это не отрицает: «Судя по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича».

Напомним, российские журналисты-расследователи заявили, что у Путина кроме двух детей есть еще и внебрачная дочь от бизнес-леди из Санкт-Петербурга Светланы Кривоногих. Согласно расследованию, этой дочерью является 17-летняя Елизавета Владимировна Кривоногих, которая в Instagram известна как Луиза Розова.

Фото luizaroz_/Instagram

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