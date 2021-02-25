Пурим: чего нельзя делать в самый «пьяный» еврейский праздник

С вечера 25-го до вечера 26 февраля (что соответствует 14-му дню месяца Адара по еврейскому календарю) отмечается один из самых радостных и веселых еврейских праздников — Пурим. Работа в этот день в принципе не запрещена. Но по возможности ее откладывают или нанимают для выполнения работника-нееврея.

История праздника

События, которым посвящен этот праздник, произошли в середине IV века до н. э. во времена вавилонского пленения евреев. Тогда захваченный персами Вавилон вошел в состав Персидской империи — к тому времени самой могущественной в мире. А очередным властителем этой империи был Ахашверош (Артаксеркс, Ксеркс), женатый на славившейся своей красотой женщине по имени Вашти (Астинь). Она была дочерью вавилонского царя Белшацара и внучкой всесильного Навуходоносора (Небукаднецара).

И вот однажды во время длившегося в течение семи дней пира, устроенного Ахашверошем для своих подданных, он решил похвастаться женой перед гостями и призвал ее на царский пир. Вашти в это время тоже пировала, но в кругу женщин. И потому приказ мужа проигнорировала. Уже очень нетрезвый к этому времени Ахашверош, разъяренный поступком жены и подстрекаемый приближенными, боящимися что поведение царицы может послужить дурным примером для их собственных жен, захотел, чтобы наказание за неповиновение для Вашти выбрали его советники. Но те промолчали. Высказался только Аман, который тогда занимал при царе скромную должность рядового чиновника. Он и посоветовал Ахашверошу казнить строптивицу. И Вашти за непослушание царю была в тот же день казнена.

И начались поиски новой жены для царя, которые продолжались несколько лет. Самые красивые девушки из всех 127 провинций империи были доставлены в Шушан (Сузы), в царский дворец. Среди них оказалась и Эстер (Эсфирь, Есфирь, Адасса), родственница и воспитанница очень богобоязненного и ученого еврея по имени Мордехай (Мардохей). И хотя она не была самой красивой из претенденток, но отличалась особым очарованием, изяществом, умом и добрым нравом. И именно на нее пал выбор Ахашвероша.

По совету Мордехая поначалу Эстер не призналась царю в том, что она еврейка, но окружила себя верными слугами, которые помогали ей соблюдать все иудейские законы. Став царицей, Эстер спросила мужа, почему среди его советников нет представителей еврейского народа, хотя советники-евреи были практически у всех его предшественников на троне. Даже у Навуходоносора — его еврейским советником был пророк Даниель. И посоветовала взять в качестве такового Мордехая — как человека мудрого, праведного и преданного царю. Так Мордехай стал советником царя.

Царица Эстер

Однажды Мордехай случайно услышал разговор двух царедворцев, замышлявших отравить Ахашвероша. О заговоре он предупредил Эстер, а она от имени Мордехая сообщила о готовящемся преступлении мужу. Заговорщики были пойманы с поличным и казнены, а в царскую летопись записали, что Мордехай спас царя от смерти.

Тем временем Аман сделал при дворе Ахашвероша головокружительную карьеру. Этот склонный к интригам, высокомерный и деспотичный человек был сказочно богат. Конечно, богатство его было добыто нечестным путем (среди прочих ценностей он, например, захватил сокровища царя Иудеи), но оно произвело неизгладимое впечатление на Ахашвероша. Царь назначил Амана премьер-министром и издал приказ, обязывающий всех во дворце кланяться царедворцу, занявшему столь высокое положение. Так и поступали все, кроме Мордехая.

А Аман, носивший на груди изображение идола, которому он поклонялся, испытывал буквально маниакальное желание увидеть перед собой Мордехая со склоненной головой. И не раз упрекал его за невыполнение царского указа. На что Мордехай отвечал, что он еврей и потому никогда не склонит голову перед человеком, который носит на груди такое изображение.

Аман, который всегда ненавидел евреев (он являлся потомком Амалека, злейшего врага людей этой национальности), особую ненависть испытывал к Мордехаю еще и потому, что уже встречался с ним задолго до описываемых событий. Тогда они оба направлялись в Персию — Аман намеревался обвинить евреев перед персидскими властями в измене, а Мордехай должен был защищать интересы своих соотечественников. Когда путь их проходил через пустыню, обжора Аман быстро съел все свои запасы еды, а Мордехай питался экономно. Начав голодать, Аман стал просить Мордехая поделиться с ним едой. Мордехай согласился с условием, что Аман за это продастся ему в рабство. Поскольку бумаги под рукой не оказалось, обязательство продать себя в рабство за хлеб Аман написал на подошве сандалии Мордехая. И хотя Мордехай никогда и не думал предъявить свои права на Амана, тот так и не смог забыть о своем унижении. Кроме того, как только Аман, уже будучи премьер-министром, начинал слишком уж настойчиво обвинять Мордехая в неуважении, тот снимал сандалию и просто махал ею перед носом Амана, заставляя его замолчать. А когда царь, узнав, кто спас его от убийц, возвысил Мордехая, ненависть Амана к нему, а заодно и вообще ко всем евреям перешла все мыслимые границы.

И Аман решил физически уничтожить всех членов еврейской общины Персии. Клеветой на еврейский народ и обещанием сделать очень щедрый взнос в царскую казну Аман добился от Ахашвероша разрешения на то, чтобы любой желающий в специально назначенный для этого день мог убивать евреев и забирать их имущество себе. И, бросив жребий (на иврите — «пур»), выбрал день исполнения этого злодейства — 13 число месяца Адар. А заодно и приготовил виселицу специально для ненавистного Мордехая.

Узнав о готовящемся преступлении, Мордехай обратился за помощью к Эстер. Она попросила всех евреев города вместе с ней провести три дня в посте и молитвах. (Именно в память о том коллективном посте исповедующие иудаизм постятся с рассвета и до вечера накануне Пурима.) Затем царица отправилась к мужу во дворец. Надо сказать, что тогда существовал строгий запрет на появление во дворце без приглашения. Причем касался он всех без исключения. А нарушивший это правило мог лишиться не только своего положения, но и жизни.

И все-таки Эстер рискнула, пришла к мужу и позвала его и Амана к себе на пир. К счастью, царь благосклонно принял ее приглашение. И Эстер так угодила Ахашверошу своим приемом, что он пообещал выполнить любое ее желание. Тогда-то царица и рассказала мужу об интригах Амана, умоляя его отменить преступный указ. Но царские указы не могли быть отменены, поэтому Ахашверош в дополнение к первому указу подписал еще один, разрешающий евреям с оружием в руках защищать свою жизнь и свою собственность от нападавших, забирая себе имущество побежденных. Что они и сделали, уничтожив множество своих врагов, в числе которых были и десять сыновей Амана. А на виселице, приготовленной для Мордехая, закончил свою жизнь и сам злодей Аман.

В память об этих событиях был установлен праздник Пурим, отмечать который стали на следующий день после одержанной победы — 14 Адара. Правда, в Шушане борьба с врагами длилась на день дольше, чем в других местах Персии, поэтому праздничным там стало 15-е Адара. И тогда еврейские мудрецы установили традицию: в тех городах, которые были обнесены стеной еще со времен завоевания израильтянами Ханаана (к ним относились и Шушан, и Иерусалим), Пурим празднуется 15 Адара. Этот день получил название Шушан Пурим.

Традиции и запреты праздника

Начало Пурима принято встречать в праздничной одежде и желательно в синагоге. Первая заповедь праздника — чтение Книги Эстер, в которой описываются все события спасения евреев в Персидском царстве. По традиции, эта книга, как правило, в виде рукописных свитков читается в праздник дважды — первый раз вечером в канун Пурима, второй — утром. При этом в синагоге должны присутствовать как минимум десять взрослых евреев-мужчин.

Перед чтением все свитки разворачиваются и складываются втрое. Чтец должен очень четко произносить каждое слово. Если слушатель не расслышал какое-то из них, он должен шепотом прочитать его по своему свитку — и только тогда заповедь будет считаться исполненной. Если в такой ситуации вместо свитка используется печатный текст, заповедь исполненной не считается. Тогда невнимательному слушателю придется заново перечитывать весь текст от начала до конца. Дважды во время чтения при произнесении определенных слов свиток слегка приподнимают и опускают. А когда произносится имя Аман (но обязательно с каким-нибудь эпитетом, например, «злодей»), присутствующие, заглушая его, начинают «бить Амана» — свистят, топают ногами, производят невообразимый шум, используя грегеры («колотушки Амана») и трещотки.

Первая заповедь праздника - чтение книги Эстер (фото Pixabay)

Еще одна заповедь праздника — «посылка яств». Для ее выполнения каждый еврей в Пурим должен послать другому еврею (как минимум одному) не меньше двух видов готовой еды или один вид еды и напиток. Например, это могут быть мясные или рыбные блюда, торты, пирожные, булочки, фрукты, вино. Причем мужчины отправляют посылки мужчинам, а женщины — женщинам. Полученную посылку можно затем отправить другому человеку или даже тому, кто ее прислал, но обязательно заменив в ней какой-то продукт или добавив свой.

Еще одна заповедь этого праздника — «подарки бедным». Чтобы ее выполнить, надо в Пурим как минимум дважды (а при возможности — сколько угодно сверх того) дать цдаку — постоянную в иудаизме помощь всем нуждающимся. Причем, если у человека хватает средств только на что-то одно — или накрыть праздничный стол для себя, или послать яства, или сделать подарки бедным, то выбор делается в пользу последнего. Цдаку в этот праздник и мужчины, и женщины дают любому, кто протягивает руку за помощью. А если таковых не находится, средства на «подарки бедным» откладывают, чтобы отдать их нуждающимся при первой же необходимости.

В Пурим запрещено поститься. А праздничная трапеза обязательно должна сопровождаться весельем. Первый раз за праздничным столом собираются вечером, но основное веселье начинается уже днем. Кроме множества других блюд, обязательно готовят пирожки треугольной формы с маком и джемом. С идиша их название переводится как «сумка Амана», а с иврита — «уши Амана». И непременно подается вино, ведь многие события, предшествовавшие возникновению этого праздника, так или иначе были связаны с пиршествами. Поэтому Пурим — это единственный праздник, в который не просто разрешено пить вино, но даже предписано выпить его такое количество, чтобы уже не чувствовать разницы между словами «проклят Аман» и «благословен Мордехай».

Карнавальное шествие в Израиле по случаю Пурима

Обычно в Пурим обязательно проводятся театрализованные представления, в которых с удовольствием принимают участие и дети, и взрослые. В Израиле очень популярны карнавальные шествия, причем маскарадные костюмы надевают и дети, и их родители. Словом, везде царят радость и веселье. И чтобы не смешивать радость Пурима ни с какой другой, в этот день не разрешено даже устраивать свадьбы.

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