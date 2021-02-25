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Общество и люди

На Житомирщине школьник-хакер замучил буллингом своих учителей: вместо подростка накажут директора школы

16:30 25 февраля 2021
Учитель

На Житомирщине подросток устроил травлю своих учителей, взломав их учебные веб-платформы учителей. Обратившись в полицию, педагоги заявили, что некто воспользовался их личными паролями и от имени учителей начал публикацию оскорбительных комментариев в отношении коллег. По словам одного из заявителей, он также пожаловался директору учебного заведения, однако тот оставил жалобу без внимания.

Некоторое время администратор веб-платформы удалял оскорбительные комментарии, однако вместо них появлялись новые. В конце-концов он сумел вычислить источник оскорблений и передал информацию правоохранителям.

Оказалось, что буллинг устроил 15-летний ученик этого же учебного заведения, который таким образом развлекался, сообщает Полиция Хмельницкой области.

Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с подростком, и поскольку парень не достиг возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составили в отношении его матери.

Кроме того, административные материалы по ст. 173−4 («Буллинг участника образовательного процесса») Кодекса об административных правонарушениях Украины были оформлены и в отношении директора учебного заведения за неуведомление органов Национальной полиции Украины о травле учителей. Таким образом, директору грозит штраф или исправительные работы.

Напомним, в Украине 19 января 2019 года вступил в силу закон об ответственности за буллинг в школах. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы. А уже 26 января мать ученицы общеобразовательной школы одного из сел Бориспольского района Киевской области привлекли к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью. По факту избиения ученицы полиция открыла уголовное производство. А в феврале того же года в Хмельницкой области суд привлек к ответственности ученика, устроившего травлю учителя.

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