Журналисты «ФАКТОВ» участвуют в формировании репутационного рейтинга компаний

Информационная эра ставит перед компаниями всех отраслей и бизнес-моделей новые вызовы. Один из основных — необходимость научиться поддерживать и укреплять свою конкурентоспособность в условиях репутационной экономики.

Рейтинг качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» задуман как способ выразить общественное признание компаниям, которые добились ощутимых результатов в этой сфере. Проект инициирован командой агентства PR-Service под руководством его сооснователя, вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, одного из наиболее известных и авторитетных украинских экспертов в сфере репутационного менеджмента и пройдет в этом году уже 7-й раз.

«Комплекс показателей, используемых для оценки качества управления корпоративной репутацией, неизменен с момента основания рейтинга. Мы определяем компании-чемпионы по пяти „сквозным“ функциональным номинациям: репутационная стабильность, их активность в информпространстве — отличившиеся интересными PR-решениями, умело использующие программы КСО для целей управления репутацией; выстроившие такие антикризисные механизмы, которые на практике помогли компании в работе с репутационными рисками», — отметила набор критериев Деревянко.

По ее словам, рейтинг «Репутационные АКТИВисты» уникален анализом системы управления репутацией, а победа в нем означает, что компания обладает компетенцией создавать и укреплять свою целевую репутацию, позволяющую успешно вести бизнес.

«У таких компаний, как правило, прочные рыночные позиции, их „первые лица“ (бенефициары, собственники, топ-менеджмент. — Авт.) мыслят прогрессивно и системно, а PR-команда профессиональна», — подчеркнула сооснователь агентства PR-Service Деревянко.

Оргкомитет уже сформировал пул ведущих отраслевых экспертов, чьи профессиональные оценки и мнения станут основой будущего рейтинга, в команду которых вошли и журналисты редакции «ФАКТЫ»: тренд-редактор, интервьюер создателей всемирно известных брендов Ольга Сметанская (Лесничая) и обозреватель экономического сектора Сергей Курган.

«Во всем мире компании заботятся о своей репутации, — говорит Ольга Сметанская (Лесничая). — Она своего рода рекомендательное письмо для клиентов. Являясь тренд-редактором раздела „СТИЛЬ“ в „ФАКТАХ“, я многие годы пишу о люксовом сегменте товаров и услуг. Мои собеседники (создатели всемирно известных брендов, среди которых Пьер Карден, „Хеннесси“, мишленовские повара, лучшие рестораторы, виноделы и дизайнеры) дали мне верные ориентиры высокого и безупречного качества. Сегодня, когда мир охватила пандемия, репутационные рейтинги приобретают особое значение. Они, словно навигатор, помогают потребителю не ошибиться в выборе товаров и услуг. Для меня большая честь помочь людям выбрать лучшее!»

Как отметил обозреватель экономического сектора Сергей Курган, в современных условиях практически любая информация о деятельности бизнеса быстро становится доступна широкому кругу лиц, в том числе потенциальным клиентам. При этом деловая и медийная репутации компании являются ее главными активами, которые при правильном использовании превращаются в реальный капитал.

«Поэтому уже несколько лет такой живой интерес вызывает тема репутационного рейтинга участников того или иного рынка. Конечно, большинству людей составить собственное объективное мнение о реальной репутации какой-либо компании довольно сложно. Ведь, помимо объективных, есть немало субъективных факторов, влияющих на формирование деловой репутации. И именно поэтому проведение широкого и незаангажированного опроса отраслевых экспертов поможет сформировать максимально объективный репутационный рейтинг компаний. Я рад быть частью экспертной команды», — подчеркнул Курган.

Награждение победителей состоится 15 апреля в рамках заключительной части XIX Международного PR-Фестиваля.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter