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Общество и люди

Именины Светланы 2021: красивые открытки и душевные поздравления

21:09 25 февраля 2021
С Днем ангела Светланы&nbsp;— открытка

Светланы отмечают именины три раза в году — в апреле, ноябре и феврале. В эти дни почитают покровительницу обладательниц этого имени святую Фотину.

Не забудьте поздравить Светлан с Днем ангела, отправьте им красивые открытки и душевные стихи.

Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных
Будет радость и покой,
И удача бесконечно
Ходит следом за тобой!

Пожелать хочу Светлане,
Словно солнышко, светить,
Быть веселой постоянно,
Не болеть и не грустить.

Счастье пусть, как легкий ветер,
Вдруг ворвется в жизнь твою,
Будь прекрасней всех на свете,
Поздравляю и люблю!

Имя нежное Светлана,
Скажем честно, без обмана,
Тебе полностью подходит,
Суть твою на свет выводит.

Ты доверчива, ранима,
Людям веришь ты всегда.
Внешне ты неотразима
И душа твоя светла.

Мы желаем тебе счастья
И минуют пусть ненастья.
Ты друзей в дом приглашай
И улыбкой нас встречай.

У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты — как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем Ангела я поздравляю!

Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Стихотворный поздравок,
Чтоб в жизни все сложилось ОК.
Желаю радости, уюта,
Ценить не годы, а минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Дарить добро и получать!

Больше поздравлений с Днем ангела Светланы — смотрите здесь.

Напомним, 23 февраля с именинами поздравляли Галин.

Открытки от bonnycards.ru

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