Именины Светланы 2021: красивые открытки и душевные поздравления

Светланы отмечают именины три раза в году — в апреле, ноябре и феврале. В эти дни почитают покровительницу обладательниц этого имени святую Фотину.

Не забудьте поздравить Светлан с Днем ангела, отправьте им красивые открытки и душевные стихи.

Света, Светочка, Светлана,

Самый светлый человек,

Будь счастливой постоянно,

Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных

Будет радость и покой,

И удача бесконечно

Ходит следом за тобой!

Пожелать хочу Светлане,

Словно солнышко, светить,

Быть веселой постоянно,

Не болеть и не грустить.

Счастье пусть, как легкий ветер,

Вдруг ворвется в жизнь твою,

Будь прекрасней всех на свете,

Поздравляю и люблю!

Имя нежное Светлана,

Скажем честно, без обмана,

Тебе полностью подходит,

Суть твою на свет выводит.

Ты доверчива, ранима,

Людям веришь ты всегда.

Внешне ты неотразима

И душа твоя светла.

Мы желаем тебе счастья

И минуют пусть ненастья.

Ты друзей в дом приглашай

И улыбкой нас встречай.

У тебя в нашем сложном мире

Самое светлое имя!

А еще, Светка, кстати,

У тебя самый яркий характер!

А еще, Светик наш семицветик,

Ты — как свежий красивый букетик!

Оставайся такой, умоляю!

И с Днем Ангела я поздравляю!

Поздравляю тебя, Светик,

Шлю с утра тебе приветик,

Стихотворный поздравок,

Чтоб в жизни все сложилось ОК.

Желаю радости, уюта,

Ценить не годы, а минуты,

Любить, смеяться и мечтать,

Дарить добро и получать!

Больше поздравлений с Днем ангела Светланы — смотрите здесь.

Напомним, 23 февраля с именинами поздравляли Галин.

Открытки от bonnycards.ru

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