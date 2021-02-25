Именины Светланы 2021: красивые открытки и душевные поздравления
Светланы отмечают именины три раза в году — в апреле, ноябре и феврале. В эти дни почитают покровительницу обладательниц этого имени святую Фотину.
Не забудьте поздравить Светлан с Днем ангела, отправьте им красивые открытки и душевные стихи.
Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век.
Пусть во всех делах сердечных
Будет радость и покой,
И удача бесконечно
Ходит следом за тобой!
Пожелать хочу Светлане,
Словно солнышко, светить,
Быть веселой постоянно,
Не болеть и не грустить.
Счастье пусть, как легкий ветер,
Вдруг ворвется в жизнь твою,
Будь прекрасней всех на свете,
Поздравляю и люблю!
Имя нежное Светлана,
Скажем честно, без обмана,
Тебе полностью подходит,
Суть твою на свет выводит.
Ты доверчива, ранима,
Людям веришь ты всегда.
Внешне ты неотразима
И душа твоя светла.
Мы желаем тебе счастья
И минуют пусть ненастья.
Ты друзей в дом приглашай
И улыбкой нас встречай.
У тебя в нашем сложном мире
Самое светлое имя!
А еще, Светка, кстати,
У тебя самый яркий характер!
А еще, Светик наш семицветик,
Ты — как свежий красивый букетик!
Оставайся такой, умоляю!
И с Днем Ангела я поздравляю!
Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Стихотворный поздравок,
Чтоб в жизни все сложилось ОК.
Желаю радости, уюта,
Ценить не годы, а минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Дарить добро и получать!
Больше поздравлений с Днем ангела Светланы — смотрите здесь.
Напомним, 23 февраля с именинами поздравляли Галин.
Открытки от bonnycards.ru80
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