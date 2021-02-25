«Моя квартира похожа на джунгли, делаю бизнес на комнатных растениях»

— По моим наблюдениям, продолжительный карантин подхлестнул у многих людей интерес к комнатным растениям, — говорит харьковчанка Юлия Василенко, создавшая стартап по озеленению жилищ Botanic Panic. — Люди стали много времени проводить дома, поэтому им захотелось, чтобы там стало уютнее. Кто-то на карантине занялся ремонтом своей квартиры, а кто-то ее озеленением.

«В детстве думала, что никогда в жизни не заведу ни одного цветка»

— Почему вы решили заняться бизнесом на комнатных растениях?

— Это непростая история, — говорит Юлия Василенко. — Я выросла в доме, интерьер которого был похож на джунгли, ведь моя мама обожает выращивать растения. Наш участок тоже был ими плотно засажен, в том числе диковинными, например, маракуйей и другими лианами. Приходилось помогать ухаживать за ними, и я была от этого не в восторге. Особенно, когда перед приходом гостей мне поручали протереть листья фикуса, чтобы блестели. Думала тогда, что никогда в жизни не заведу ни одного цветка.

Я окончила факультет журналистики, несколько лет работала на телевидении. У нас с мужем двое детей. Долго в декрете не сидела, устроилась пиар-менеджером в крупную IT-компанию, в офисе которой оказалось очень большое количество комнатных растений. Офис-менеджер периодически их поливала, но не более того. Поэтому я по своей инициативе стала ухаживать за растениями, покупать новые. Подсчитала, что на моем попечении более 70 экземпляров. Подумала, раз на работе мне такое под силу, значит, и дома справлюсь. Так года три назад занялась озеленением своего дома. Когда количество растений в квартире превысило сотню, перестала их считать. Порой кажется, что мне уже негде размещать новые вазоны. Но проходит некоторое время, и я нахожу подходящие для них места. Муж поддерживает меня в этом увлечении.

— Профессиональное занятие комнатными цветами требует специальных знаний. Вы брали уроки по флористике?

— Ухаживая за растениями в офисе, в какой-то момент я поняла, что не хватает знаний в области ботаники, почвоведения. Предложила руководству нанять для консультаций толкового флориста. Инициатива получила поддержку. Я узнала от флориста массу интересных тонкостей о растениях, уходе за ними, о том, какая почва каждому из них нужна. Позже приглашала специалиста к себе домой, и мы вместе пересаживали первые растения, подбирали для них грунт, горшки. Когда я набралась знаний и опыта, занялась в свободное от основной работы время консультациями по озеленению жилищ и продажей комнатных растений.

— Детям передалось ваше увлечение?

— Дети с энтузиазмом помогают поливать, опрыскивать, переставлять горшки. Но я ни в коем случае не заставляю их это делать, памятуя опыт своего детства. Предлагают помочь — даю задания.

— Для разведения растений на продажу арендуете помещение?

— Нет. Ведь вовсе не обязательно самой их выращивать. Покупаю растения у поставщиков оптом и ставлю дома на передержку, а затем подбираю по запросам заказчиков. Если какое-то не находит покупателя, не расстраиваюсь — с удовольствием оставляю растение себе. Понимаете, я не стремлюсь заработать на этом как можно больше денег, ведь это занятие для души. Мне хочется поделиться с людьми тем, что знаю о цветах и уходе за ними, рассказать о своем опыте. Важный момент: если с растением, купленным у меня, что-то пошло не так, я либо объясняю, как его выходить, либо меняю на другое. В крайнем случае, возвращаю деньги, если становится очевидным, что проблемы с растением начались, когда оно было еще у меня дома.

Сейчас, в холода, я приостановила продажу растений, поскольку они могут пострадать при транспортировке. Возобновлю продажи, когда температура воздуха дойдет до восьми градусов тепла. Впрочем, есть виды кактусов, которые не пострадают и при нуле градусов.

— Уход за растениями требует много времени?

— В моем случае много. Летом по воскресеньям посвящаю растениям весь день: фильтрую воду, разливаю ее по баклажкам (в одной вода с удобрением, например, для фикусов, в другой — для пальм), опрыскиваю, рыхлю землю, протираю пыль с листьев (чтобы растения хорошо себя чувствовали и выглядели красиво), удаляю пожелтевшую листву. Получается еще один рабочий день. Но такое занятие мне в радость, поэтому и не тяготит. Зимой таких воскресников не устраиваю, но каждый день уделяю внимание растениям.

— Ваша квартира превратилась в хорошем смысле в джунгли?

— Да, растения стоят во всех помещениях, в том числе в коридоре, в ванной. Их нет разве что в туалете.

— Кто ваши заказчики?

— Преимущественно женщины в возрасте примерно 30 лет, большинство из которых замужем. Мои клиенты стремятся сделать свои квартиры уютными, считая, что растения делают интерьеры более живыми. Среди покупателей много моих знакомых. Прежде они и не думали о том, чтобы устраивать у себя дома джунгли, но видя, с каким энтузиазмом я занялась озеленением квартиры, загорелись интересом к растениям.

Растения делают наш дом уютнее

— Среди покупателей есть мужчины?

— Да. Конечно, их меньше, чем женщин, но все же немало. В основном, это молодые люди, следящие за современными трендами. Они хотят, чтобы их жилье было стильным, экологичным. Кстати, у меня есть знакомый молодой человек из Львова, у которого собственный цветочный магазин. Он профессионально занимается суккулентами — засухоустойчивыми растениями, которые накапливают влагу в своих мясистых листьях.

«Декоративно-лиственные растения не представляют угрозы для людей, страдающих аллергией»

— Какие редкие экзотические растения рекомендуете покупателям?

— Те, которые мне самой нравятся. Например, необычный папоротник платицериум. Его особенность в том, что он растет не в земле, а прикрепляется к деревьям. У него вайи (листоподобные побеги. — Авт.) двух видов: длинные, похожие на оленьи рога, и круглые, которыми папоротник прикрепляется к дереву. Круглые вайи постепенно отмирают, перегнивают и становятся удобрением для платицериума. Выращиваю такие папоротники у себя дома. Их следует часто опрыскивать и размещать вдали от прямых солнечных лучей.

Тилландсии — тоже мои любимые растения-экзоты. Они берут воду и питательные вещества из… воздуха. Поэтому их можно положить на какую-нибудь поверхность или повесить на что-либо в доме, и они будут там нормально расти. Эти растения влаголюбивые, поэтому их нужно часто опрыскивать. Если вы всей семьей уезжаете в отпуск, тилландсия, оставшись без ухода, может до вашего возвращения засохнуть. Очень досадно, ведь стоят воздушные растения довольно дорого. Поэтому есть смысл брать их с собой в отпуск: сложили в коробочку — и повезли. Прибыв на место, развесьте в своем гостиничном номере. У меня дома много тилландсий. Существует множество видов этих тропических растений. Например, тилландсия уснеевидная (испанский мох), которая внешне напоминает длинную седую бороду. Сейчас, кстати, у любителей комнатного озеленения мода на тилландсии.

Юлия Василенко: «Организуя комфортные условия для растений, вы создаете здоровый микроклимат для себя»

— Расскажите, какие еще домашние растения в тренде?

— Одно из них — фикус лирата. У него необычайно красивые листья, напоминающие лиру. Они насыщенно зеленого цвета, имеют глянцевую поверхность. Еще бы я назвала пилею. Она неприхотлива, имеет листья круглой формы. В тренде также агава — листья у нее крупные, с серебристым отливом. Вообще-то это растение больше подходит для выращивания на улице, но в последнее время его стали использовать и для комнатного озеленения, если в доме есть достаточно места. Растет у меня и агава. Она уже большая, диаметром около метра. Это растение особенно выигрышно смотрится в минималистичных интерьерах. В тренде еще одно крупное растение — монстера. У нее внушительных размеров резные листья. Она придает интерьерам вид джунглей. И еще в моде папоротники. Однако для комфортного существования им нужна повышенная влажность. А в большинстве квартир зимой из-за отопления воздух сухой.

Среди людей, которые ко мне обращаются за консультацией, много новичков. Они хотят завести комнатные растения, но мало о них знают. Спрашивают, что бы приобрести для начала. Предлагаю им неприхотливые и при этом красивые растения. Например, замиокулькас (в народе его называют «долларовое дерево»). Он засухоустойчив — за счет того, что его корень имеет специальную емкость в виде клубня, где аккумулируется запас воды. Согласитесь, великолепная придумка природы! Если зимой у вас в доме не очень жарко, то замиокулькасу достаточно, чтобы его поливали всего лишь раз в месяц. Можно даже раз в полтора месяца. А летом — раз в три недели. Но если человек стремится активно ухаживать за растением и станет часто его поливать, то замиокулькас долго не протянет — сгниет корень. Это растение не любит также обилия прямых солнечных лучей. При этом оно устойчиво к слабому освещению. Его даже можно держать в помещении без окон — будет достаточно света яркой LED-лампы. Так что замиокулькас — это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь комнатное растение, наслаждаться его красотой, не прилагая значительных усилий по уходу за ним. Это же относится и к сансевиерии («тещин язык»). Она тоже совершенно не прихотлива, не требует частого полива и хорошего освещения.

Много вопросов возникает и у владельцев домашних животных, особенно котов, ведь питомцу может вздуматься погрызть листья, стебли. Люди просят подобрать им растения, которыми животное не отравится.

— А какие растения не желательно заводить в доме людям, страдающим аллергией?

— Я респираторный аллергик — у меня аллергия на цветочную пыльцу. Поэтому не завожу цветущие растения. А декоративно-лиственные никакой угрозы для страдающих аллергией не представляют. Кроме разве что проблем с пылью, ведь она оседает и на растениях. Поэтому тем, у кого аллергия на пыль, следует почаще протирать листья, мыть их в ванной из душевой лейки, закрывая при этом горшок полиэтиленом, чтобы вода из крана не попадала на грунт.

Нужно понимать, что, организуя комфортные условия для растений, вы создаете здоровую обстановку для себя. Ведь параметры оптимального микроклимата для человека и комнатных растений практически одинаковые: температура в помещении порядка 20 градусов, влажность 50 процентов, дополнительное увлажнение воздуха.

Раннее предприниматель из прифронтового Бахмута Донецкой области Альбина Гребенюк рассказала об особенностях выращивания грибов.

Фото со страницы Юлии ВАСИЛЕНКО в «Фейсбуке»



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