Ректор Херсонского государственного университета, депутат Херсонского облсовета VIII созыва Александр Спиваковский из собственных средств оплатил обучение

дочери воина АТО Виктории Давыденко, которая из-за нехватки государственных бюджетных мест обучалась на контракте и накопила долг за учебу.

В соцсети ректор объяснил, что студентка заблаговременно уведомила об отсутствии средств, но в ректорате не смогли отреагировать на заявление своевременно.

«Мы должны быть человечными, поддерживать друг друга и не оставлять в беде», — призвал Спиваковский, показав чек на оплату обучения девушки на сумму болкк 10 тысяч гривен.

Напомним, в 2018 году сам экс-нардеп стал жертвой поджигателей.



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