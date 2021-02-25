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Общество и люди

«Человеческий фактор»: ректор Херсонского университета лично оплатил финансовую задолженность студентки — дочери бойца АТО

21:35 25 февраля 2021
Александр Спиваковский

Ректор Херсонского государственного университета, депутат Херсонского облсовета VIII созыва Александр Спиваковский из собственных средств оплатил обучение
дочери воина АТО Виктории Давыденко, которая из-за нехватки государственных бюджетных мест обучалась на контракте и накопила долг за учебу.

В соцсети ректор объяснил, что студентка заблаговременно уведомила об отсутствии средств, но в ректорате не смогли отреагировать на заявление своевременно.

«Мы должны быть человечными, поддерживать друг друга и не оставлять в беде», — призвал Спиваковский, показав чек на оплату обучения девушки на сумму болкк 10 тысяч гривен.

Напомним, в 2018 году сам экс-нардеп стал жертвой поджигателей.

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