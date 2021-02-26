Умер легендарный путешественник, трижды в одиночку пересекший Атлантику

22 февраля умер знаменитый путешественник Александр Доба. Смерть 74-летнего польского спортсмена наступила во время покорения горы Килиманджаро в Африке. Об этом сообщил в Facebook Игорь Тихолаз, назвав умершего легендой и своим личным героем.

Александр Доба в одиночку трижды пересек Атлантический океан на каяке: в 2010, 2013 и 2017 году. Последний свой океанский переход он совершил в 70 лет. Он преодолел Байкал и Балтийское море.

От своего дома в Польше он прошел 5370 километров до центральной Норвегии.

В 2015 году Национальное географическое общество США наградило его титулом «Adventurers of the Year» (Странник года).

«Всегда вспоминайте этого мужественного человека, когда у вас опустятся руки и вы себе скажете «…ой, нет, это невозможно. Возможно все! Александр Доба доказал это своей жизнью», — добавил Тихолаз.

Подробности происшествия были предоставлены в интервью polsatnews. pl Лукашу Новаку, который пишет, что Александр Доба достиг вершины 22 февраля около 11:00. Перед тем, как сделать снимок, он попросил на минутку отдохнуть. Позже потерял сознание.

Несмотря на попытки реанимации, Добу спасти не удалось. Хотя до этого путешественник чувствовал себя хорошо и не проявлял симптомов, связанных с высотной болезнью.

Врачи из больницы, в которую его перевезли, не смогли определить прямую причину смерти. Вероятно, это был сердечный приступ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти актера Вячеслава Голоднова, известного по роли в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Фото facebook.com/tiholaz/

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