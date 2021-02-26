27.82 / 28.01 33.63 / 34.01
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Умер легендарный путешественник, трижды в одиночку пересекший Атлантику

17:15 26 февраля 2021
Александр Доба

22 февраля умер знаменитый путешественник Александр Доба. Смерть 74-летнего польского спортсмена наступила во время покорения горы Килиманджаро в Африке. Об этом сообщил в Facebook Игорь Тихолаз, назвав умершего легендой и своим личным героем.

Александр Доба в одиночку трижды пересек Атлантический океан на каяке: в 2010, 2013 и 2017 году. Последний свой океанский переход он совершил в 70 лет. Он преодолел Байкал и Балтийское море.
От своего дома в Польше он прошел 5370 километров до центральной Норвегии.

В 2015 году Национальное географическое общество США наградило его титулом «Adventurers of the Year» (Странник года).

«Всегда вспоминайте этого мужественного человека, когда у вас опустятся руки и вы себе скажете «…ой, нет, это невозможно. Возможно все! Александр Доба доказал это своей жизнью», — добавил Тихолаз.

Подробности происшествия были предоставлены в интервью polsatnews. pl Лукашу Новаку, который пишет, что Александр Доба достиг вершины 22 февраля около 11:00. Перед тем, как сделать снимок, он попросил на минутку отдохнуть. Позже потерял сознание.

Несмотря на попытки реанимации, Добу спасти не удалось. Хотя до этого путешественник чувствовал себя хорошо и не проявлял симптомов, связанных с высотной болезнью.

Врачи из больницы, в которую его перевезли, не смогли определить прямую причину смерти. Вероятно, это был сердечный приступ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти актера Вячеслава Голоднова, известного по роли в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Фото facebook.com/tiholaz/

306

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Оля Полякова

При живом муже: Данилко не сдержал рук перед нагнувшейся Поляковой

винник

Гладил по лицу, посадил на колени: Олег Винник встретился с бывшей девушкой

Пригожин

ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за «голову» Пригожина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер