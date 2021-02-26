Украинца, добивавшегося закрытия более 400 сайтов, внесли в базу «Миротворца»

Прочухана (Пана) Александра Николаевича, который обратился в суд с иском заблокировать более 400 интернет-сайтов, внесли в базу «Миротворца». Причиной назвали покушение на свободу слова.

«Мошенник и аферист, преступник международного масштаба, создатель т.н. „финансовых пирамид“. Причастен к запрету функционирования 426 сайтов, в том числе украинских и иностранных средств массовой информации. Решение о блокировке сайтов было вынесено судом по исковому заявлению Александра Пана/Прочухана, который требовал наложить арест на сотни интернет-провайдеров из-за публикации на различных сайтах негативной информации о нем. Запрет сайтов был инициирован в сговоре с высокопоставленными сотрудниками киберполиции Украины в рамках дела, закрытого двумя месяцами ранее из-за отсутствия признаков преступления», — говорится в сообщении «Миротворца»

Как стало известно, житель Винницкой области Александр Пан несколько лет судился с изданиями, в разное время писавшими о его якобы мошеннических схемах, аферах на биржах и работе в «МММ», а затем составил список «обидчиков» и обратился в суд.

Напомним, правоохранители решили закрыть уголовное производство по 426 сайтам. А полиция отозвала сопроводительное письмо к регулятору, который должен был выполнить решение суда о блокировании сайтов.

Фото myrotvorets. center/

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