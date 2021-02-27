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Общество и люди

Взял школьницу в жены: родители продали 12-летнюю дочь соседу ради лечения старшей дочери

12:50 27 февраля 2021
Девочка

В Индии в городе Неллуру (штат Андхра-Прадеш) родители продали свою двенадцатилетнюю дочь мужчине, которому 46 лет. Им понадобились деньги, чтобы заплатить за лечение старшей девочки, пишет The Times of India.

Мужчина живет по соседству и давно хотел жениться на девочке. Родители намеревались продать девочку за 25 тысяч индийских рупий, но мужчина поторговался и они согласились пойти на уступки. В итоге, он заплатил за нее 10 тысяч рупий. Это не первый его брак. Сразу после свадьбы мужчина увёз девочку к своим родственникам, но те обратились в полицию. Правоохранители завели дело.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Мариуполе был вынесен приговор жительнице, которая пыталась продать сына, чтобы купить квартиру и автомобиль. Установлено, что 19-летняя женщина не становилась на медицинский учет в качестве будущей роженицы, потому что не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. Два месяца она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, родившегося 12 августа 2020 года. Сына «оценила» в 400 тысяч грн и планировала на эти деньги купить квартиру и машину.

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