Ограбление «единорогов»: в России ювелирный магазин погорел на бестолковой пиар-акции

В России в городе Южно-Сахалинске несколько подростков в костюмах единорогов напали утром 27 февраля на ювелирный магазин в торговом центре «Славянский базар». Злоумышленники разбили молотком несколько витрин, сообщает Sakhalin.info.

По словам владелицы бутика Евгении, инцидент произошёл около 10 утра. В момент нападения девушка вышла за кофе, а в магазине оставалась одна сотрудница. На кадрах с камеры наблюдения видно, что продавщица как раз общалась с клиентом, когда забежали злоумышленники.

«Услышала крик нашего сотрудника Виктории. Оказалось, что в магазин вбежали несколько человек, одетых в костюмы (так называемые кигуруми) единорогов. Они молотком побили стёкла в витринах и убежали», — рассказала Евгения.

По её словам, злоумышленники достали из витрины только одно кольцо за 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре ТЦ, таким образом, из магазина ничего не пропало. Владелица бутика предполагает, что дети снимали ролик для соцсетей или выполняли условия спора, так как на головах у них было надето нечто похожее на камеры.

Очевидец произошедшего отметил, что атака на витрину заняла секунды, после чего подростки убежали.

Позже Telegram-канал Life shot сообщил со ссылкой на собственные источники в полиции, что действо с единорогами — постановка. Причём не школьников, а самого магазина. Ювелирный просто захотел попиариться. «Нападение» должно было произойти ещё в четверг, но дети были в школе, поэтому всё сдвинулось на субботу.

«Полицию никто вызывать не планировал, её вызвали увидевшие происходящее ЧОПовцы — они не знали о планах ювелирного. Сотрудники магазина сейчас на допросе. Заявление о грабеже на своих же писать не хотят», — говорится в сообщении.

Поэтому в результате «пиар-акция» может обойтись магазину в «копеечку», считают правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Кривом Роге задержали двух местных жителей, 27 и 36 лет, ограбивших ювелирный магазин в Закарпатье. Грабители, угрожая продавцу пистолетом, забрали драгоценности на сумму почти два миллиона гривен.

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