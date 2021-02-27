Хотел «попробовать запретное» и насолить матери: бессердечный парень изнасиловал спящую младшую сестру

В Великобритании произошел из ряда вон выходящий случай: 33-летний мужчина изнасиловал младшую сестру, чтобы насолить матери. Это произошло еще в мае 2017 года, однако только вчера Королевский суд Глостера завершил рассмотрение скандального дела, пишет сайт телеканала РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Насильника приговорили к семи годам лишения свободы. Суд установил, что незадолго до произошедшего англичанин нанюхался кокаина, а также выпил виски. Сам обвиняемый признавался, что под воздействием зелья ему захотелось «попробовать что-то запретное», а также отомстить матери, конфликтовавшей с отпрыском. Его взгляд пал на младшую сестру, которая спала на диване. Недолго думая, он залез ей в трусы, после чего изнасиловал.

Мужчина утверждает, что интим носил исключительно добровольный характер. Якобы, его родственница сама «хотела развлечься». Однако в своих показаниях перед судом сестра заверила, что произошедшее стало для нее «абсолютной трагедией», после которой сложно прийти в себя.

Как выяснилось на суде, личность мужчины разрушилась из-за употребления наркотиков. По словам матери, до пристрастия к запрещенному зелью ее сын был «вежливым и заботливым» человеком, но кокаин превратил его в сексуального маньяка. За несколько лет до нападения на сестру он пытался изнасиловать собственную мать, но получил отпор.

Как писали «ФАКТЫ», во Франции продолжается бурное обсуждение дела Жерара Депардье. Знаменитому актеру официально предъявили обвинение в изнасиловании. Имя жертвы по-прежнему хранится в секрете. Известно только, что в августе 2018 года, когда все произошло, ей было 22 года. Это начинающая актриса, дочь хороших знакомых Жерара.

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