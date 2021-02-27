«Возмутились, что работает Буковель»: под Ивано-Франковском перекрыли дорогу, требуя отмены карантина

На Прикарпатье, где с 26 февраля усилили карантин, десятки людей перекрыли дорогу Н-10 «Стрый-Мамалыга» в селе Раковчик, требуя прекращения ограничений.

Больше остальных были возмущены предприниматели, заявившие, что им не дают работать, тогда как курорт «Буковель» продолжает обслуживать туристов.

На заблокированной дороге образовались значительные пробки в обе стороны, ведь участники акции не пропускали ни легковые, ни грузовые автомобили.

Видео с места событий показал местный ресурс Галка.

Справедливости ради, в период с 26 февраля до 12 марта работа «Буковеля» тоже претерпит изменения.

Напомним, на горнолыжном курорте в Прикарпатье застряла телеведущая Маричка Падалко, празднующая день рождения.

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