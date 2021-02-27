27.81 / 28.01 33.60 / 33.96
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Возмутились, что работает Буковель»: под Ивано-Франковском перекрыли дорогу, требуя отмены карантина

21:47 27 февраля 2021
Протест

На Прикарпатье, где с 26 февраля усилили карантин, десятки людей перекрыли дорогу Н-10 «Стрый-Мамалыга» в селе Раковчик, требуя прекращения ограничений.

Больше остальных были возмущены предприниматели, заявившие, что им не дают работать, тогда как курорт «Буковель» продолжает обслуживать туристов.

На заблокированной дороге образовались значительные пробки в обе стороны, ведь участники акции не пропускали ни легковые, ни грузовые автомобили.

Видео с места событий показал местный ресурс Галка.

Справедливости ради, в период с 26 февраля до 12 марта работа «Буковеля» тоже претерпит изменения.

Напомним, на горнолыжном курорте в Прикарпатье застряла телеведущая Маричка Падалко, празднующая день рождения.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Все только начинается: Винник рассказал о количестве сексуальных контактов в своей жизни

Кароль

«Поставьте лучше Лорак»: фото Тины Кароль для глянца разочаровало поклонников

Алла Пугачева

«Слова из песни нашей Тины»: Алла Пугачева неожиданно процитировала хит Кароль

Лиза и Гарри

«А ты говорила «упадем»: Лиза Галкина с ветерком покаталась на самокате с братом Гарри

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер