Вернулся на место преступления: столкнувший беременную жену с обрыва муж решил сделать новое фото на той же скале

В Турции 40-летний Хакан Айсал, которого обвиняют в убийстве супруги, находившейся на седьмом месяце беременности, спустя несколько месяцев вернулся на место преступления и сделал там новое фото, пишет «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Сначала появилось жуткое видео, как муж заманивает беременную жену на утёс, перед тем как столкнуть её вниз. По словам туриста, снявшего ролик, Хакан в тот момент вёл себя странно. Сейчас правоохранители изучают эти кадры в рамках расследования.

Затем в ходе расследования выяснилось, что спустя несколько месяцев Хакан вернулся на место гибели супруги и сделал там новое фото, разместив его в соцсетях.

«В месте, которое когда-то было моим раем, больше нет солнца», — подписал мужчина, пытавшийся представить смерть жены как несчастный случай.

Хакан по-прежнему отрицает причастность к гибели жены. Однако против него говорит несколько фактов. Незадолго до трагедии супруг оформил от имени Семры страховку от несчастных случаев на 400 тысяч лир (примерно 1,5 млн грн), а вскоре после её смерти попытался получить деньги. Кроме того, пара провела на утёсе три часа, несмотря на то что девушка якобы боялась высоты. По мнению следователей, всё это время мужчина выжидал удобного момента, чтобы осуществить свой коварный план.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 40-летний житель американского штата Гавайи Майкл Уолкер вместе с любовницей убил жену ради получения страховки на сумму 400 тысяч долларов.

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