Балаян стал орденоносцем, а Птушкин — заслуженным журналистом: в Минкульте вручили награды выдающимся украинцам

В понедельник, 1 марта, в Министерстве культуры и информационной политики состоялось вручение государственных наград от президента Украины за личный вклад в культурно-художественное развитие страны.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени вручили кинорежиссеру, сценаристу и кинопродюсеру Роману Балаяну.

Орден «За заслуги» II степени получила генеральный директор национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко.

Орденом «За заслуги» III степени были награждены главный раввин Киева Ионафан Беньямин Маркович и художественный руководитель — главный дирижер заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко.

Почетные звания «Народный артист Украины» получили профессор заведующая кафедрой Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского Валентина Антонюк и репетитор Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко Николай Михеев.

Заслуженным артистом Украины стал режиссер постановщик Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Иван Урывский.

Звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоили генеральному директору Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины Александру Горностаю и генеральному директору Криворожского государственного цирка Игорю Хлебосолову.

Генеральный директор — художественный руководитель Государственной цирковой компании Украины Сергей Кабаков стал «Заслуженным работником культуры Украины».

Украинский тревел-блогер и телеведущий Антон Птушкин, удостоился звания «Заслуженный журналист Украины».

Напомним, Роман Балаян через полтора месяца отметит свой 80-летний юбилей. Ранее Мастер дал интересное интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал о кино, о себе, коллегах, своих учителях и творческих планах.

Фото mkip.gov.ua/

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