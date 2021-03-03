Умение учиться, способность критически мыслить, творчески подходить к решению задач, работать с информацией и быстро осваивать новые технологии — вот универсальные навыки, на которых все больше сфокусирована современная образовательная система. С этим приходится считаться всем. И украинские школы не исключение. За свою карьеру нынешние ученики могут пять раз сменить профессию. Такие тенденции. Поэтому загонять учащихся в прокрустово ложе узкой специализации уже бесперспективно.

Новое поколение находится в совершенно иной среде — как никогда динамичной. Информация стала легкодоступной, ее в избытке. Дети иначе взаимодействуют с данными и учатся иначе. Поэтому современные образовательные учреждения, если не хотят отстать, незамедлительно перестраивают как содержание учебных предметов, так и методы обучения.

Если в ХХ веке учитель и преподаватель были носителями уникальных знаний, которыми они эксклюзивно делились на своих лекциях и уроках, то сегодня, когда любую информацию можно найти в интернете, аудитория и класс — уже место для игровых заданий, дискуссий, исследования, практики. Ученик теперь не пассивный слушатель, он самостоятельно ищет решения, анализирует и делает выводы.

Просто трансляция знаний — вчерашний день. Современные преподаватели вынуждены создавать среду для обучения, направлять. Они уже массово трансформируются в фасилитаторов. Повышаются требования к профессионализму педагогического состава. Важным становится умение гибко и мудро использовать современные методики.

«Нам есть что показать западному образованию, например, как систематизировать знания, зато американцы могут поделиться достижениями в развитии новых технологий. Украинской школе нужен такой симбиоз — свободное мышление, которое можно получить от западных партнеров, и уже существующая основательность», — убеждает учредитель «Академического центра BN Global» Оксана Чмыхало.

В мире все больше образовательных учреждений переходят на смешанные (гибридные) форматы обучения. Стремительно продолжается развитие онлайн-инструментов. А катализатором быстрых изменений в школьной среде стала не в последнюю очередь пандемия COVID-19. Осенью 2021 года ожидается третья волна заболеваемости. И школа должна быть к этому готова.

Сегодня многие поняли и прочувствовали, насколько все взаимосвязано. Глобализация проникает во все жизненные сферы. Образование также становится глобальным. Практика двойных аттестатов и дипломов стирает границы между национальными системами образования.

«Обучение за рубежом стало еще ближе, в прямом смысле, на расстоянии вытянутой руки, — продолжает Оксана Чмыхало, чей опыт в сфере образования за рубежом насчитывает уже 15 лет. — Это долгосрочная, но самая выгодная инвестиция для родителей. Только инвестируя в обучение детей сегодня, мы увидим рост нашего благосостояния уже завтра».

Множество продуктов и технологий — уже результат международной коллаборации. Поэтому кадровики все более «заточены» на специалистов с пониманием других культур и с опытом жизни или обучения за рубежом.

Иллюстративное фото Pexels

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