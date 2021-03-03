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Общество и люди

Россияне стали лучше относиться к Украине, — данные опроса

17:52 3 марта 2021
Украина и РФ

Киевский международный институт социологии (КМИС) и российская социологическая компания «Левада-Центр» провели совместный соцопрос «Отношение населения Украины к России и населения России к Украине», в ходе которого выяснилось, что в феврале 2021 года в Украине о хорошем отношении к России заявили только 41% опрошенных, в то время как в России о симпатиях к украинцам заявили 54% россиян.

Отрицательно к России в Украине относятся 42% опрошенных, а в России к Украине — 31% участников опроса.

По сравнению с предыдущим аналогичным опросом (состоялся в сентябре 2020 года) в Украине отношение к России практически не изменилось, в то время как в России по сравнению с предыдущим опросом отношение к украинцам улучшилось.

При этом за объединение стран высказались 17% респондентов в России и 7% - в Украине.

Опрос КМИС проводился в период с 5 по 7 февраля 2021 года методом телефонных интервью, с участием 2005 респондентов. «Левада-центр» среди 1601 граждан в период 18−24 февраля 2021 года.

Напомним, ранее российский журналист Николай Сванидзе озвучил причину, по которой Украина и Россия вряд ли смогут наладить отношения в обозримом будущем.

Фотоколлаж argument.ua/

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