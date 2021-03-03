Фестиваль авторской керамики и концерт «Весняні фарби»: куда пойти в Киеве в выходные

5 марта в 14:00 в Центре украинской культуры и искусства состоится открытие фотовыставки «Розстріляний Київ. Хроніка ХХІ століття». Выставка продлится до 21 марта.

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

***

С 6 по 14 марта в пространстве D. HUB состоится фестиваль современной авторской керамики Ceramic Art Week, в котором примут участие признанные звезды и молодые керамисты, скульпторы, дизайнеры. В экспозиции: работы Олега Тистола и Николая Маценко «Головы», вазы-«сапоги» Юрия Соломко. Также пройдет мастер класс по изготовлению керамических масок скульптора-керамиста Андрея Ильинского, образовательно-практическая программа для детей, лекция керамиста Андрея Кириченко.

Адрес: Столичное шоссе, 101.

Вход свободный.

***

С 4 марта в 19:00 в кинотеатре «Жовтень» начинается киноцикл из 10 лент классики итальянского кинематографа: 4 марта — «Белый шейх» Федерико Феллини; 10 марта — «Затмение» Микеланджело Антониони.

Адрес: ул. Константиновская, 26.

***

7 марта в 19:00 в Киевском доме ученых состоится праздничный концерт Капеллы им. Л. Ревуцкого «Весняні фарби».

Адрес: ул. Владимирская, 45а.

***

До 20 марта в Shcherbenko Art Centre проходит выставка Black on Prussian Blue, поднимающая вопросы войны и восприятия ее глазами оккупанта.

Адрес: ул. Михайловская, 22 В.

Вход свободный.

***

С 6 по 28 марта в Галерея Portal 11 пройдет выставка скульптур Алексея Владимирова «Оголення істини», посвященная осмыслению женского образа.

Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.

Вход свободный.

***

До 15 августа в PinchukArtCentre проходят: групповая выставка украинских художников «Згадати той день коли»; выставка Никиты Кадана «Камінь б’є камінь»; выставка Даниила Ревковского и Андрея Рачинского «Хвостосховище».

Адрес: ул. Б. Васильковская, ул. Бассейная, 1, 3—2.

Вход свободный.

Напомним, 1 марта в Министерстве культуры и информационной политики состоялось вручение государственных наград от президента Украины за личный вклад в культурно-художественное развитие страны.

Фото: https://d-hub.com.ua/

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter