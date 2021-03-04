Владелец «дома Кевина» пытается избавиться от школы по соседству со своим особняком

В селе Чайки, что в пригороде Киева, элитный сосед пытается выжить из помещения начальную школу. Причина банальна — школа находится по соседству с его особняком, известным как киевская копия дома Кевина из фильма «Один дома».

В Чайках уже несколько лет существует проблема с дефицитом государственных школ. Теперь около 2000 местных детей вынуждены ездить на учебу в Киев или в соседние села. Поэтому многодетная мама Ирина Стефанская основала здесь начальную школу «ThinkGlobal Чайка» (на фото в заголовке), рассчитанную на 100 детей. Для открытия учебного заведения Ириной было арендовано и переоборудовано помещение площадью свыше 1000 кв. м. В подготовку удобного и безопасного для детей пространства было инвестировано свыше 5 млн грн собственных и кредитных средств. Основательница вдохновлялась лучшими образцами финских школ.

За несколько месяцев до открытия учебного заведения к Ирине пришел мужчина, который заявил, что «никакой школы здесь не будет, я все для этого сделаю и никаких денег не пожалею». Со слов владельца «дома Кевина», он вложил свыше 3 миллионов евро в строительство своего имения и не желает, чтобы по соседству находились любые социальные объекты.

Копия дома Кевина из фильма «Один дома». Село Чайки под Киевом

По словам Стефанской, началась настоящая юридическая и психологическая война: «В начале августа 2020 года полиция Вишневого открывает уголовное производство и начинает блокировать школьный автобус. Следователи не стеснялись запугивать родителей и предлагать забрать детей из учебного заведения. Впоследствии полиция начала оказывать давление на работников департамента образования, которые занимались оформлением лицензии для школы».

Ирина Стефанская – основательница школы

В целом владелец «дома Кевина» якобы инициировал уже десятки заявлений и жалоб к разным органам власти: КОГА, АМКУ, ГСЧС, МОН, МОЗ, ГППС, МВД, народным депутатам и др. Нужно отметить, что ни одна из них не имела юридических последствий, потому что школа работает с соблюдением всех требований законодательства и в соответствии с выданными лицензиями Минобразования. Также бизнесмен инициировал 9 исков в разные суды, 5 из которых были сразу отклонены из-за отсутствия логики в аргументах истца.

В последнее время стали распространятся фейковые листовки, которые «дискредитируют» школу. Родители учеников относятся к ситуации с юмором, потому что «ThinkGlobal Чайка» является частью сети лучших альтернативных школ Украины, а стандарты образования и безопасность в заведении — на европейском уровне. Искренняя поддержка родителей школьников помогает Ирине Стефанской в борьбе за право детей получать начальное образование, потому что полноценной общеобразовательной школы в селе Чайки до сих пор нет.

Листовки, которые распространяют по ЖК «Чайка» неизвестные

«Мы не знаем, какие еще сложности готов устроить элитный сосед. И не понимаем причину такой ненависти к детям. Небольшая начальная школа — это не вредное и не громкое предприятие: во время рабочего дня на нашей территории тишина, потому что учебный процесс достаточно насыщен. Надеемся, что публичное освещение ситуации удержит богача от дальнейшей борьбы со школьниками», — прокомментировала ситуацию основательница школы Ирина Стефанская.

На фото в заголовке: Начальная школа «ThinkGlobal Чайка»

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