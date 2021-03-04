В Украине вынесли приговор убийцам-садистам, снимавшим порно с животными

В среду, 3 марта, Вольнянский суд Запорожской области вынес приговор женщине и мужчине, которые убивали животных и снимали с ними порноролики. Об этом сообщают «Вартові Еспресо».

Кристине Степаненко, которая выступала в роли актрисы, присудили 5,6 лет тюрьмы, мужчине до 4 лет условно с испытательным сроком.

В группу живодеров входило три человека — осужденные и 24-летняя девушка.

Все происходило в селе Михайловка Запорожской области в одном из дачных кооперативов. Девушка Кристина с хозяином дома, где жила, и его женой жестоко издевались над котами и собаками и убивали их. Кроме того, они снимали порно с участием неподвижных животных, которое выставляли в соцсети за деньги.

По словам девушки, ее заставляли все это делать, а она не хотела, но не было выбора. В то же время мужчина заявил, что она сама этим занималась, пишет OBOZREVATEL.

Жители села рассказали, что хозяин дома Александр, бывший афганец, живет тут давно. Девушка приехала несколько лет назад. Из их усадьбы часто слышались жалобные крики и визг животных. Но хозяева отмахивалась — коты дерутся.

В соцсетях у Кристины есть несколько страниц под разными фамилиями. Ее видео нашли в каких-то порногруппах. Мать девушки сейчас на заработках за границей, а братья о ней не хотят слышать.

Во время обысков полицейские изъяли компьютер и телефоны, на которых были материалы порнографического характера. Также обнаружили фото и видео жестоких пыток и убийств животных.

Как сообщали ФАКТЫ", на Полтавщине 27-летний живодер получил реальный тюремный срок — шесть лет заключения. Мужчина на глазах у своей бабушки, вымогая деньги, отрезал коту ухо и почти весь хвост. Это случайно увидел сельский голова и вызвал полицию.

Фото antikor.com.ua/

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