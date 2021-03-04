27.63 / 27.83 33.18 / 33.56
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине вынесли приговор убийцам-садистам, снимавшим порно с животными

19:15 4 марта 2021
суд

В среду, 3 марта, Вольнянский суд Запорожской области вынес приговор женщине и мужчине, которые убивали животных и снимали с ними порноролики. Об этом сообщают «Вартові Еспресо».

Кристине Степаненко, которая выступала в роли актрисы, присудили 5,6 лет тюрьмы, мужчине до 4 лет условно с испытательным сроком.

В группу живодеров входило три человека — осужденные и 24-летняя девушка.

Все происходило в селе Михайловка Запорожской области в одном из дачных кооперативов. Девушка Кристина с хозяином дома, где жила, и его женой жестоко издевались над котами и собаками и убивали их. Кроме того, они снимали порно с участием неподвижных животных, которое выставляли в соцсети за деньги.

По словам девушки, ее заставляли все это делать, а она не хотела, но не было выбора. В то же время мужчина заявил, что она сама этим занималась, пишет OBOZREVATEL.

Жители села рассказали, что хозяин дома Александр, бывший афганец, живет тут давно. Девушка приехала несколько лет назад. Из их усадьбы часто слышались жалобные крики и визг животных. Но хозяева отмахивалась — коты дерутся.

В соцсетях у Кристины есть несколько страниц под разными фамилиями. Ее видео нашли в каких-то порногруппах. Мать девушки сейчас на заработках за границей, а братья о ней не хотят слышать.

Во время обысков полицейские изъяли компьютер и телефоны, на которых были материалы порнографического характера. Также обнаружили фото и видео жестоких пыток и убийств животных.

Как сообщали ФАКТЫ", на Полтавщине 27-летний живодер получил реальный тюремный срок — шесть лет заключения. Мужчина на глазах у своей бабушки, вымогая деньги, отрезал коту ухо и почти весь хвост. Это случайно увидел сельский голова и вызвал полицию.

Фото antikor.com.ua/

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль на шоу «Голос країни»

В команде Тины Кароль на шоу «Голос країни» нашли «изъян»

Анна Корсун с танцовщицами своего балета

Maruv грязно пошутила над подругой

Никитин и «НеАнгелы»

Никитин признался, зачем развалил «НеАнгелов»

Наталья Могилевская

Вышедшая в зал Наталья Могилевская публично опозорилась с «модным словом»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер