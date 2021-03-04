«Девушкам 17—22 лет, особенно девственницам, на сайтах зарубежных знакомств делать нечего»

Пам-пам-парам-пам-парам… Эльза прятала пылающее лицо в цветах. Марш Мендельсона. Ратуша. Розы с метровыми стеблями на рукаве роскошного норкового полушубка. Обручальное кольцо за 1800 евро с бриллиантами. Она теперь фрау Бенцель (имя и фамилия изменены). Вот оно, счастье! — А десять лет назад после развода, живя в Украине, я думала, что моя жизнь закончена! — признается Эльза. — Но потом слезки утерла, обула тапочки с пушком и решила: «Не встану из-за компа, пока не найду мужа-иностранца!»

«Да ты, мать, влюбилась»

Развод у нее был тяжелый. И это после такой любви!

— Он не мог надышаться на меня, — вспоминает Эльза. — Когда не получилось с детьми, завели собаку. Ньюфаундленда. Назвали Тобиком. У нас было все. А потом он увлекся другой.

Эльза продолжала жить в их доме-дворце, откуда со свистом уносилось счастье. Как воздух из пробитого надувного круга. Сказала: «Если считаешь, что нашел свою вторую половину, буду только за тебя рада. Поймешь, что ошибся, знай: я и Тобик будем тебя ждать».

И вдруг пес пропал. То ли супруг забыл закрыть ворота, то ли так дал понять: уже никем и ничем не дорожит. Она искала Тобика две недели. Бегала по городу. Давала объявления. Расставляла тарелки с вкусно пахнувшими кусками мяса. Утром во дворе валялась куча бездомных собак, вылизавших миски до блеска. Тобика среди них не было.

Муж признался, что отвез Тобика в приют. Его сразу же забрал новый хозяин. «Я могла бы простить мужчину за то, что он ушел к другой, но за то, что выгнал собаку, — никогда», — хмурится Эльза. Вот тогда-то она и покинула их дом. Купила квартиру. Благо в деньгах не нуждалась: держала цветочный бизнес. И зарегистрировалась на зарубежных сайтах знакомств.

— Был один сногсшибательный роман онлайн, — делится собеседница. — Мужчина из Англии собрался приехать, но сдал билет из-за Майдана. Я расстроилась. А потом вспомнила фразу из книги: «Если мужчине женщина нужна, он будет бежать к ней, даже если придется для этого перепрыгивать через горящий костер с двумя полными ведрами бензина». И я такого парня на сайте нашла. Через два года.

Это был 47-летний разведенный немец без детей. Младше на четыре года. Но он… не ответил. Потом признавался: «Да ты была такая на этой своей фотографии… В шляпе. В вечернем платье. Женщина на все сто. И я стушевался: «Я такую не потяну!»

Не получив ответа, я написала еще раз, предложив пообщаться по скайпу. Генрих — из поволжских немцев. Его родных в 1941 году эвакуировали в Казахстан. И только в конце 80-х годов прошлого столетия репатриировали в Германию по программе тогдашнего канцлера Гельмута Коля. А там Генрих, высококлассный специалист, устроился на работу на один из знаменитых немецких концернов на сборку автомобилей.

Поначалу он общался настороженно. Пока я не спросила: «А ты помнишь мультик «Ну, погоди!»? «Конечно, помню!» — воскликнул он. И — понеслось… «А ты смотрел «Семнадцать мгновений весны»? А журнал «Юность» помнишь? А Штепселя и Тарапуньку? А Ротару?» У нас было общее советское прошлое, общие представления о мире, общий язык. Сердце начинало стучать, когда Генрих появлялся в эфире. «Да ты, мать, влюбилась», — прокомментировала моя подружка.

Второй муж Эльзы Генрих переехал на ПМЖ в Германию из бывшего Советского Союза

«Как правило, письмами засыпают маньяки и аферисты»

— У меня на фирме работали продавцы и флористы, — продолжает фрау Бенцель. — Многие одинокие или разведенные. Я рассказала им о своем опыте. И десять моих девчонок выскочили замуж за иностранцев! 24-летняя девочка-сирота Лина сейчас замужем за турком. Муж купил ей фирму. Уже есть ребенок… Красавица флористка 30-летняя Сусанна так перебирала! «Денег мне не нужно! — говорила. — Нужно много любви». И жених, как он представился, «рядовой торговец нефтью», ей написал: «Люблю, не могу… Но будешь моей третьей женой в Астане. Две другие жены — в других городах». Женившись, купил ей квартиру, помог с бизнесом. Растят сына.

Еще одна продавщица Оля, ей 52, вышла замуж за француза, на 10 лет старше. Причем тот знал, что у нее больные суставы. Лечит ее, пылинки сдувает… Я сама, после года общения, расписалась с Генрихом в феврале 2016-го, в Германии.

— А вот, допустим, я зарегистрировалась на брачном сайте…

— На тебя сразу же налетит толпа. Как правило, это аферисты, больные или сексуально озабоченные. Или бездельники. Особенно «маньячеллы» бомбят молодых и доверчивых, прикидываясь летчиками и капитанами. Но нормальный мужчина много работает, времени торчать на сайте и бесконечно переписываться у него нет. Поэтому основополагающий принцип: ищем сами. Следите за новичками, которые только зарегистрировались. Пишите первой. Пока не опередили! Сразу же вызывайте на разговор в скайпе. Если поймете, что это достойный человек, продолжайте общение, показав, что вы умная, сдержанная, знающая себе цену женщина.

Будьте веселой и приветливой. Никакой пошлости. Никаких провокационных нарядов, если действительно ищете спутника жизни. Но и не надо наряжаться как в театр или ресторан, чтобы не отпугнуть жениха, который может подумать, что у вас какие-то невероятные запросы. Милая домашняя одежда, аккуратная прическа, скромный макияж.

— То есть в основном на брачных сайтах женихи среднего достатка?

— Миллионеры туда не ходят. По моим наблюдениям, в Германии почему-то они чаще женятся на тайках и филиппинках. Азиатки относятся к мужчине как к Богу. Равных им в этом нет.

«В моем случае секс был даже необходим»

— Если общаетесь сразу с несколькими, нужно помнить, что и кому говорила, — продолжает Эльза. — Ты должна прекрасно выглядеть постоянно, на случай если кто-то из женихов неожиданно позвонит. И знать, какие темы поддержать и какие эмоции дать, чтобы ему захотелось позвонить еще.

— Когда поняла, что пора встречаться… К нему или ко мне?

— К нему. В его стране ты сразу видишь весь расклад. Его работу и окружение. Желательно, чтобы мужчина снял отель. Там ты в большей безопасности, чем у него дома или на съемной квартире. При этом у тебя должны быть свои деньги, чтобы в случае форс-мажора покинуть страну или оплатить переезд в другой отель. И адрес посольства. Некоторые девушки для подстраховки берут в свою поездку маму, папу или брата. Правда, это дорогое удовольствие.

— Кто оплачивает отель?

— В зависимости от национальных культурных предпочтений. Если это, к примеру, жених — турок и он заинтересован, оплатит отель и возлюбленной, и ее маме, если та захочет сопровождать дочку. Если жених — немец, могут быть варианты. Но билеты на самолет должен всегда покупать мужчина. Некоторые эмансипированные небедные невесты пожимают плечами: «Что я, билет купить не в состоянии?» Но таковы правила игры. Мужчина — принимающая сторона. Завоеватель! Ему ведь надо бежать, уговаривать, покорять. Если девушка сама спешит все оплатить, она лишает мужчину инициативы. И он сразу теряет интерес.

И не пишите: «Вышли мне денег на билет». Он может тут же исчезнуть. Ведь дамы порой «разводят» иностранцев и, получив деньги, никуда не летят. Лучше поинтересоваться, на какое число он пришлет электронный билет. Правда, жених может перестраховаться: выслать «невозвратный билет», по цене ниже остальных. Зато, если дама решила не лететь, сдать билет такой категории она не сможет.

— Какие подарки везти с собой в первый раз?

— Обязательно спросите у жениха. Иначе прослывете невоспитанной. Если отвечает: «Да мне ничего не надо!», все равно купите что-то национальное: носки с орнаментом, вышиванку, сувениры или конфеты популярных украинских марок.

— Сколько должен продолжаться первый визит?

— Не больше пяти дней.

— Секс на первом свидании допустим?

— В моем случае он был даже необходим. (Смеется.) А вообще решайте по ходу пьесы. Играет значение национальность жениха и обычаи его страны, ваш возраст и то, для чего мужчина вам нужен: для приключения, для улучшения материального состояния, фиктивного брака или любви. Я искала только любовь и семью.

«Поиск мужа — это повседневный труд, который может растянуться на несколько лет»

— С кем могут быстрее сложиться отношения?

— С эмигрантом, выходцем из бывшего Советского Союза. Даже если он молод, все равно вдохнул немножко от родителей духа тех времен. У вас будет один язык, одна общая родина в прошлом. Одни любимые блюда. Выходцы из Союза не будут выносить мозг, что ты «вытер тарелки не тем полотенцем, а надо вон теми салфетками». Они не так педантичны, как коренные немцы.

Выходцам из Союза, эмигрировавшим в Германию, тяжело найти пару среди коренных жителей. Те «понаехавших» в свой круг не пускают. А немки даже и за коренного пойдут не всегда. Здесь можно растить ребенка без мужа: у мам-одиночек хорошие социальные льготы. Некоторые до 35—40 лет еще могут побыть в браке, пока дети маленькие, а потом мужья им начинают мешать.

Кстати, и коренные, и выходцы из Союза, если это уже люди после тридцати-сорока, очень дорожат домом, карьерой, садиками-школами для ребенка. Поэтому редко кто решается на переезд ради любви. Мой знакомый годами ездил на свидания за 70 километров в другую землю (область. — Авт.). Но ни он, ни она не хотели менять свой уклад жизни. Тогда он плюнул на все и женился на женщине из своего городка. Поэтому-то иностранки, которые легко переезжают, в цене.

— У вас был вариант Б, если бы ваш союз вдруг не задался?

— Да. Мне всегда есть куда вернуться и где работать. Сожгла не все мосты. Переехав сюда, я перестала быть городской элитой, как у себя в Украине. Без досконального немецкого сложно. Тружусь пока помощником продавца в булочной. Помогаю разложить продукцию. Работаю по два часа 15 минут в день. В месяц получаю 450 евро. Такая минимальная зарплата налогом в Германии не облагается.

Тем не менее я все это ни на что не променяю. Новая жизнь. Любимый человек рядом. Именно тот, кто ради меня «готов через костер». Интересный собеседник, умный, добрый, надежный. Это счастье. Не волнуюсь и о будущем. Генрих неплохо зарабатывает.

«Новая жизнь, любимый человек рядом. Я это ни на что не променяю», — признается женщина

— А непременные атрибуты семейного благополучия: дом, машина, путешествия?

— Путешествуем часто. Живем в собственном доме. Жилье — в кредите. Но кредиты на недвижимость берут многие. Есть машина «Ауди» премиум-класса. Пенсию, правда, заработать не успею. Но тут все предусмотрено. Здесь прожиточный уровень 650 евро. То есть на двоих мы должны иметь 1300 евро. И если у мужа пенсия, допустим, будет 1000 евро, а у жены не будет вообще, то ему еще будут доплачивать 300 евро за жену, чтобы не нарушать нормы прожиточного минимума.

— Каких женихов не советуете?

— Тех, кто живет только на социальное пособие, — продолжает Эльза. — Там мало перспектив. Власти снимают им квартиру с мебелью, выплачивают пособие и оплачивают страховку, в том числе медицинскую, но в то же время запрещают выезжать за границу, а также в некоторых случаях покупать жилье или машину. Заметив несанкционированную покупку, продают его авто или новое жилье и пособие выплачивают из вырученной суммы, пока она не закончится. А потом опять социалку начинает платить государство. Поэтому, если окажется, что пенсия или доход будущей невесты превышает необходимый для выплаты социалки совместный минимум на семью, «социальщик» может лишиться своего пособия. Он на такие жертвы может не пойти, а ты теряешь любимого и время.

Кроме того, сами власти могут отказать невесте-иностранке во въезде и проживании в Германии, если жених «социальщик» или с маленькой зарплатой. В некоторых землях, если не будет хватать площади квартиры (на каждого не менее 12 метров, но в каждой земле по-разному) и зарплаты мужа для двоих, могут жениху-немцу сказать: «Улучшайте жизненные условия…» Подтекст: «А потом женитесь».

— Какие бывают ошибки у посетительниц брачных сайтов?

— Первая: неправильный запрос. Сформулируй, зачем тебе этот парень нужен: для брака или просто «слетать в Париж на пару ночей». Ищи только под запрос. Иначе всегда будешь выбирать «не тех».

Вторая: нетерпеливость. Поиск мужа и общение с претендентами по скайпу — это повседневный труд, который может растянуться на несколько лет. Не все к этому готовы, поэтому быстро охладевают.

Третья: слишком юный возраст для таких сайтов. Девушкам 17—22 лет, особенно девственницам, там делать нечего. Во-первых, такие сокровища могут найти самых перспективных парней у себя на родине. Во-вторых, в таком возрасте девочки еще глупенькие и наивные. Они только учатся понимать суть мужской природы. И человеку другой культуры, из другой страны, особенно если это охотник за молодыми телами, их легко обмануть, разбить им сердце, а то и втянуть в какой-то бордель. Поэтому на таких сайтах неискушенных девушек может ждать много неприятных сюрпризов.

Молодым леди лучше получать свой первый опыт с соотечественниками и выходить за них замуж. А уже потом, если вдруг что-то не сложится, когда ты понимаешь мир, понимаешь мужчин, пытаться найти свою судьбу в другой стране.

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