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Общество и люди

В Кривом Роге разоблачили 15-летнюю администратора «группы смерти», собиравшуюся покончить с собой

22:56 4 марта 2021
гаджеты

В Кривом Роге 15-летняя девушка была администратором так называемой «группы смерти». Через Telegram-канал криворожанка давала задания членам группы. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, на момент создания Telegram-канала в группе было более 500 участников. Он действовал с 21 февраля. Когда администратор начала ставить задачи участникам группы наносить себе травмы, в нем осталось 13 человек.

Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день.

По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством.

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели обыск по месту жительства 15-летней криворожанки и изъяли у нее мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

О волне детских самоубийств, накрывших Украину, читайте в материале «ФАКТОВ».

Фото dp.npu.gov.ua/

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