27.68 / 27.83 32.99 / 33.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

С Масленицей 2021: красивые открытки и поздравления с праздником

21:12 7 марта 2021
С Масленица&nbsp;— открытка

С 8 марта у христиан восточного обряда начинается последняя неделя перед Великим постом, в народе празднуют Масленицу и провожают зиму. Гулянья продлятся до 14 марта и завершатся Прощеным воскресеньем.

Предлагаем поздравить друзей и знакомых с праздником.

«Поздравляю с Масленицей! Пусть теплое солнышко согревает тебя, зима смиренно уходит, а сердце ликует и веселится. Кушай вкусные блинчики и наполняйся здоровьем!»

Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.
Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.
Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,
Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нём.
Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.

Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.

Пред Великим пред постом
Впустим Масленицу в дом!
Гору блинчиков спечем,
Вас на праздник позовем!

Мы желаем вам добра,
И весеннего тепла!
Масленицу вы встречайте,
Всех блинами угощайте!

С Масленицею тебя!
Веселье пусть закружит,
И не будет в сердце льда,
Не настанет стужа!

Больше красивых открыток и поздравлений с Масленицей — смотрите здесь.

Читайте также, что можно и чего нельзя делать в Масленицу.

Открытки от bonnycards.ru

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Орбакайте

Два сыночка и лапочка-дочка: Кристина Орбакайте собрала за одним столом всех внуков Пугачевой

Ирина Билык

«Проблема с сексом»: Ирина Билык рассказала об отношениях с Асланом Ахмадовым

София Евдокименко

Масленица в Париже: внучка Софии Ротару приготовила по рецепту бабушки вкусный чизкейк

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер