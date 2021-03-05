С Масленицей 2021: красивые открытки и поздравления с праздником

С 8 марта у христиан восточного обряда начинается последняя неделя перед Великим постом, в народе празднуют Масленицу и провожают зиму. Гулянья продлятся до 14 марта и завершатся Прощеным воскресеньем.

Предлагаем поздравить друзей и знакомых с праздником.

«Поздравляю с Масленицей! Пусть теплое солнышко согревает тебя, зима смиренно уходит, а сердце ликует и веселится. Кушай вкусные блинчики и наполняйся здоровьем!»

Наступают проводы зимы.

В Масленицу все пекут блины.

Хочется весны, ее тепла,

Хочется улыбок и добра.

Пусть от вас уходят холода,

Пусть растают горе и беда,

Пусть веселье постучится в дом

И надолго приживется в нём.

Пусть простите вы, простят и вас,

И счастливым будет каждый час.

Пускай Господь вас наградит

В день масленицы счастьем,

Пусть жажду денег утолит

И отведет ненастья.

Пред Великим пред постом

Впустим Масленицу в дом!

Гору блинчиков спечем,

Вас на праздник позовем!

Мы желаем вам добра,

И весеннего тепла!

Масленицу вы встречайте,

Всех блинами угощайте!

С Масленицею тебя!

Веселье пусть закружит,

И не будет в сердце льда,

Не настанет стужа!

Больше красивых открыток и поздравлений с Масленицей — смотрите здесь.

Читайте также, что можно и чего нельзя делать в Масленицу.

Открытки от bonnycards.ru

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