С Масленицей 2021: красивые открытки и поздравления с праздником
С 8 марта у христиан восточного обряда начинается последняя неделя перед Великим постом, в народе празднуют Масленицу и провожают зиму. Гулянья продлятся до 14 марта и завершатся Прощеным воскресеньем.
Предлагаем поздравить друзей и знакомых с праздником.
«Поздравляю с Масленицей! Пусть теплое солнышко согревает тебя, зима смиренно уходит, а сердце ликует и веселится. Кушай вкусные блинчики и наполняйся здоровьем!»
Наступают проводы зимы.
В Масленицу все пекут блины.
Хочется весны, ее тепла,
Хочется улыбок и добра.
Пусть от вас уходят холода,
Пусть растают горе и беда,
Пусть веселье постучится в дом
И надолго приживется в нём.
Пусть простите вы, простят и вас,
И счастливым будет каждый час.
Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.
Пред Великим пред постом
Впустим Масленицу в дом!
Гору блинчиков спечем,
Вас на праздник позовем!
Мы желаем вам добра,
И весеннего тепла!
Масленицу вы встречайте,
Всех блинами угощайте!
С Масленицею тебя!
Веселье пусть закружит,
И не будет в сердце льда,
Не настанет стужа!
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