С 8 Марта 2021: самые красивые поздравления для любимых женщин

В начале весны, 8 Марта отмечают Международный женский день. Это отличный повод уделить внимание мамам, бабушкам, сестрам, женам, невестам и коллегам, подарить им хорошее настроение, душевные слова и приятные сюрпризы.

Чтобы выразить свое внимание и чувства, предлагаем отправить красивые открытки и душевные стихи.

«Поздравляю с прекрасным праздником весны, с Международным женским днём. Хочу, чтобы ты всегда помнила, ты — женщина, и это прекрасно, ты — воплощение красоты и любви, и это правда, ты — вдохновение многих сердец, и это здорово, ты — большая радость и настоящее счастье для близких, ты — далёкая мечта, а твоё внимание — заветная мечта большинства мужчин, и этим можно гордиться».

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

8 Марта — праздник женщин,

Когда поет сама весна,

Так пусть прекрасным остается

Настрой на сердце и душа!

Пусть все печали облаками

Уйдут далекими с пути,

Пусть свежей зеленью, цветами

Манят вперед к себе мечты.

С праздником женским, нежным, прекрасным!

Пусть он подарит любовь и удачу.

В доме уют, а в душе теплота.

Пусть все невзгоды уйдут в никуда.

Будь самой милой, самой красивой,

Самой любимой и самой счастливой.

Мира, веселья и много добра.

Пусть это счастье не знает конца.

Поздравить вас спешу сердечно

С Международным женским днем!

Пусть счастье будет бесконечным,

Пусть жизнь наполнится добром!

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

Больше красивых поздравлений и открыток с 8 Марта смотрите здесь.

Открытки от bonnycards.ru

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter