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Общество и люди

С 8 Марта 2021: самые красивые поздравления для любимых женщин

23:09 7 марта 2021
с 8 Марта&nbsp;— открытка

В начале весны, 8 Марта отмечают Международный женский день. Это отличный повод уделить внимание мамам, бабушкам, сестрам, женам, невестам и коллегам, подарить им хорошее настроение, душевные слова и приятные сюрпризы.

Чтобы выразить свое внимание и чувства, предлагаем отправить красивые открытки и душевные стихи.

«Поздравляю с прекрасным праздником весны, с Международным женским днём. Хочу, чтобы ты всегда помнила, ты — женщина, и это прекрасно, ты — воплощение красоты и любви, и это правда, ты — вдохновение многих сердец, и это здорово, ты — большая радость и настоящее счастье для близких, ты — далёкая мечта, а твоё внимание — заветная мечта большинства мужчин, и этим можно гордиться».

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

8 Марта — праздник женщин,
Когда поет сама весна,
Так пусть прекрасным остается
Настрой на сердце и душа!
Пусть все печали облаками
Уйдут далекими с пути,
Пусть свежей зеленью, цветами
Манят вперед к себе мечты.

С праздником женским, нежным, прекрасным!
Пусть он подарит любовь и удачу.
В доме уют, а в душе теплота.
Пусть все невзгоды уйдут в никуда.
Будь самой милой, самой красивой,
Самой любимой и самой счастливой.
Мира, веселья и много добра.
Пусть это счастье не знает конца.

Поздравить вас спешу сердечно
С Международным женским днем!
Пусть счастье будет бесконечным,
Пусть жизнь наполнится добром!

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

Больше красивых поздравлений и открыток с 8 Марта смотрите здесь.

Открытки от bonnycards.ru

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