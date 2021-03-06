Подготовка к Масленице по-индийски: блинчики путешествуют по воздуху перед тем, как попадают к клиенту

Несмотря на то, что в Индии не отмечают Масленицу, но ради привлечения туристов уличные повара в любой момент готовы показать зрелищное шоу с блинчиками. Особенным шиком считается отправить в полет блин, а потом ловко поймать его на тарелку, пишет The Indian Express.

В сети стало вирусным видео, как на улицах Мумбаи готовят традиционные доса — блины из рисовой и чечевичной муки. Один из поваров быстро выпекает угощение, наполняет его начинкой и поливает соусом чатни, а потом получившийся конвертик не глядя швыряет куда-то в сторону. В это время помощник не дремлет, внимательно следит за траекторией блина и ловко принимает выпечку на блюдо.

К уличным блиноделам отношение двоякое. Некоторые восхищаются сноровкой и быстротой реакции, но есть и те, кому не по душе несоблюдение гигиены. Повара придерживают еду руками, да и весь процесс проходит в далеких от стерильности условиях. Впрочем, как бы там ни было, но у зрелищного кулинарного видео уже более миллиона лайков. Да и три сковороды перед поваром свидетельствуют, что поток клиентов не иссякает.

Напомним, в Украине с 8 по 14 марта будут отмечать Масленицу или Сырную седмицу. Каждый день недели предусматривает свои традиционные угощения, но особое место отводится блинам. «ФАКТЫ» собрали самые интересные рецепты блинов и начинок к ним.

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