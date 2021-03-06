Хуже Дантеса: в РФ убили табуретом Александра Сергеевича Пушкина — за то, что носил юбку

В России был убит 46-летний житель города Михайлов Рязанской области Александр Сергеевич Пушкин — полный тезка известного русского поэта и писателя, пишет Uralweb.

Так, преступление было совершено в частном доме, где компания из трех человек употребляла спиртное на протяжении нескольких недель.

«Потерпевшему стали предъявлять претензии, что он надевает женскую юбку, в которой ходит по улицам г. Михайлова, и что нормальным такой образ поведения не является», — сообщила прокуратура Рязанской области.

Между собутыльниками произошла ссора. Гости избили хозяина ногами и руками, ножкой от стула и табуретом. От полученных увечий потерпевший позднее скончался.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент расследование завершено, материалы направлены в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным российских СМИ, у полного тезки великого поэта возникли проблемы с одеждой, поэтому он воспользовался женской юбкой для похода в магазин.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Москве правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве двух детей 2017 и 2009 годов рождения. По версии следствия, женщина убила своего трехлетнего сына и одиннадцатилетнюю дочь в квартире одного из жилых домов на северо-востоке Москвы. После этого она «нанесла себе повреждения в области шеи».

Фото: pixabay.com

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