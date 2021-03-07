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Общество и люди

Американку будут судить за пронос пистолета в тюрьму «в полости тела»

9:17 7 марта 2021
Эми Наташа Уилхайт

В правоохранительных органах предположили, что револьвер был спрятан в «полости тела» женщины. Что это была за полость — еще предстоит установить полицейским.

В США в штате Миссури женщина привлекла внимание правоохранительных органов по весьма нетривиальной причине. Она пронесла в тюрьму небольшой пистолет и, предположительно, сделала это «внутриполостным путем», пишет РенТВ со ссылкой на Kansas City Star.

Так, Эми Наташа Уилхайт была задержана в День святого Валентина. Пистолет же у нее обнаружили через две недели. Оказалось, что у женщины в тюрьме есть пистолет 22-го калибра длиной чуть более четырех дюймов.

Полиция сразу же заинтересовалась, каким образом оружие попало в тюрьму. Ведь Уилхайт обыскивали три раза, а одна из процедур сопровождалась полным раздеванием. Тем не менее, 39-летняя женщина все равно сумела спрятать оружие от посторонних глаз.

В правоохранительных органах предположили, что револьвер был спрятан в «полости тела» женщины. Что это была за полость — еще предстоит установить полицейским.

Уилхайт же за находчивость добавят еще одну статью обвинения. Изначально ее собирались судить за хранение наркотиков и незаконное владение огнестрельным оружием. Теперь к списку обвинений добавится и доставка оружия в тюрьму.

Как писали «ФАКТЫ», похожий случай имел место в Украине в 2013 году. Тогда одесские правоохранители пресекли попытку незаконной передачи запрещенных предметов в Южную исправительную колонию № 51. Женщина приехала к мужу на длительное свидание. Перед тем, как впустить посетительницу на территорию исправительного учреждения, ее предупредили о запрете проносить запрещенные предметы. Однако посетительницу все же решили досмотреть. И нашли во… влагалище презерватив, в котором находились 83 таблетки неизвестных медпрепаратов.

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