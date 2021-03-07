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Общество и люди

«Прекрасный опыт»: бизнес-тренера бросили перед свадьбой, но она вышла замуж сама за себя

11:06 7 марта 2021
Мег Тейлор-Моррисон

В США 35-летняя жительница Атланты Мег Тейлор-Моррисон рассталась с женихом незадолго до свадьбы, но решила ее не отменять и выйти замуж сама за себя, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Так, на церемонии присутствовали гости. Новобрачная прошествовала по проходу между ними, зачитала свою свадебную клятву, надела на палец кольцо с бриллиантом и поцеловала свое отражение в зеркале.

Женщина заявила, что решила этой свадьбой отказаться от попыток доказывать что-то другим людям и вместо этого сосредоточиться на себе. Она назвала это очень полезным опытом. Друзья ее поддержали.

Напомним, это далеко не первый случай, когда люди устраивают свадьбу без партнера. Психологи объясняют сологамию способом доказать обществу, что женщины могут быть счастливы вне брака. И что необходимо любить себя, чтобы встретить достойного партнера. Известны и случаи, когда подобные торжества устраивают ради свадебных фото.

Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад 38-летняя бразильянка Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя. А родившаяся в африканском государстве Уганда 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, которая придерживается традиционных взглядов на семейные ценности.

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