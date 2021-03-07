Пытались выдать собаку за волка: китайский зоопарк поймали на мошенничестве

В Китае зоопарк Сянвушань (провинция Хубэй) попытался выдать собаку за умершего волка, пишет The Sun.

Дело в том, что посетители любили смотреть на одного из самых старых волков в Китае — 15-летнего самца, который славился своим крупным размером и грозным видом. Однако в начале марта вместо него люди увидели в клетке собаку и были удивлены.

Один из посетителей обратился с вопросом к сотруднику зоопарка, и тот заявил, что волк умер от старости. Помимо этого, сотрудник признался, что у зоопарка возникли финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Поэтому персонал не мог оставить клетку пустой и поместил туда ротвейлера. Собеседник посетителя пообещал, что собака недолго будет находиться за решеткой.

Подобный шаг вызвал возмущение посетителей, многие из которых специально приезжали для того, чтобы увидеть редкое животное.

Но администрация зоопарка не желала расставаться с дополнительным доходом, и убрала указатель, ведущий к вольеру, только после распоряжения местных властей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее администрация зоопарка в Линкольншире на востоке Англии столкнулась с необычным случаем: пятеро наглых попугаев научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей. Причем самая отборная брань почему-то доставалась молодым девушкам. В результате было принято решение попугаев-сквернословов разлучить и подсадить к более вежливым собратьям-жако, которые научили бы их нормальному языку серых попугаев.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter