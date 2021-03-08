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Общество и люди

«Очень нелогично»: Институт национальной памяти призвал украинцев задуматься о празднике 8 Марта

18:06 8 марта 2021
УИНП

В институте национальной памяти не видят смысла оставлять 8 марта выходным днем. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» глава УИНП Антон Дробович.

Высказано мнение, что выходной день в честь 8 марта противоречит самой идет этого праздника.

«Позиция Института такова — если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день», — сказал Дробович.

При этом глава УИНП отмечает, что отмена выходного в праздник 8 марта не настолько принципиальная тема, «как-то, какими смыслами его наполнять».

Напомним, ранее в Институте национальной памяти заявили, что Украине не нужен Большой государственный герб.

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