Израиль возмутился названием футбольного стадиона в Тернополе

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал немедленной отмены решения Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича (на фото). Соответствующее обращение, с которым дипломат выступил в Twitter 9 марта, он адресовал Тернопольскому городскому совету, МИД Украины и Офису президента.

«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — говорится в заявлении.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

Присвоение Тернопольскому городскому стадиону имени Романа Шухевича состоялось на сессии городского совета 5 марта по инициативе мэра Сергея Наддала и в честь 71-й годовщины со дня смерти главнокомандующего УПА. 12 мая на этой арене должен состояться финальный матч Кубка Украины по футболу.

Напомним, в январе Посол Израиля осудил марш в честь Бандеры, который провели в Киеве в первый день 2021 года, назвав Бандеру «пособником нацистского режима» и призвав украинцев примириться со своим прошлым.

Фото ГалИнфо

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