День ангела Марины 2021: нежные открытки и поздравления
Марины отмечают День ангела всего два раза в году — 30 июля и 13 марта. В эти дни почитают великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую и Марину Берийскую (Македонскую).
Не забудьте поздравить обладательниц этого имени с Днем ангела. «ФАКТЫ» подготовили подборку красивых открыток и душевных поздравлений.
Для тебя прошу у неба,
Чтоб сбывались все мечты,
Счастья для моей Марины,
Доброй, ласковой судьбы.
Марина, с праздником тебя!
Желаю искренне, любя,
Побед и важных достижений,
Вставать с прекрасным настроеньем.
Найти свой путь тебе желаю,
Людей, что ценят, понимают.
Желаю, чтобы ощущала счастье ты,
Чтоб все исполнились мечты.
Хотим поздравить в этот день всех Марин,
Нынче день ангела, а значит день именин,
Мы для вас веселый праздник справим,
И от всей души девчоночек поздравим.
Вы ярче всех, и лучше Мариночек наших,
Нет! Ни добрее, ни милее, ни краше.
Наши славные, любимые Марины,
Вы нами уважаемы и ценимы!
С Именинами, Марина, поздравляю!
Хранитель ангел пусть Вам помогает,
Друзей хороших много Вам желаю,
Дорога жизни светом засияет!
Пусть счастья музыка у Вас в душе играет,
Судьба любовь навеки охраняет!
Мечты все сбудутся — Вы в это верьте, знайте!
И в жизни никогда не унывайте!
Именины у Марины!
Поздравлений ждет она
Беспокойная Марина
Своевольна, как волна!
И к тому же энергична,
Все у ней в руках горит!
Будет жить она отлично,
Если в жилах кровь кипит!
Пожелать мы ей хотели
Не растрачивать так сил
И идти к заветной цели,
Минуя рифы все и мели.
Голос морских стихий,
Солнца счастливый свет.
Имя твое — стихи,
Другого такого нет.
Мариночка, ярких дней
В день именин тебе!
Верных хороших друзей,
Много добра в судьбе!
Напомним, на этой неделе, с 8 по 14 марта, отмечают Масленицу. Поздравления и открытки смотрите здесь.
Фото bonnycards.ru30
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