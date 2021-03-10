День ангела Марины 2021: нежные открытки и поздравления

Марины отмечают День ангела всего два раза в году — 30 июля и 13 марта. В эти дни почитают великомученицу Марину (Маргариту) Антиохийскую и Марину Берийскую (Македонскую).

Не забудьте поздравить обладательниц этого имени с Днем ангела. «ФАКТЫ» подготовили подборку красивых открыток и душевных поздравлений.

Для тебя прошу у неба,

Чтоб сбывались все мечты,

Счастья для моей Марины,

Доброй, ласковой судьбы.

Марина, с праздником тебя!

Желаю искренне, любя,

Побед и важных достижений,

Вставать с прекрасным настроеньем.

Найти свой путь тебе желаю,

Людей, что ценят, понимают.

Желаю, чтобы ощущала счастье ты,

Чтоб все исполнились мечты.

Хотим поздравить в этот день всех Марин,

Нынче день ангела, а значит день именин,

Мы для вас веселый праздник справим,

И от всей души девчоночек поздравим.

Вы ярче всех, и лучше Мариночек наших,

Нет! Ни добрее, ни милее, ни краше.

Наши славные, любимые Марины,

Вы нами уважаемы и ценимы!

С Именинами, Марина, поздравляю!

Хранитель ангел пусть Вам помогает,

Друзей хороших много Вам желаю,

Дорога жизни светом засияет!

Пусть счастья музыка у Вас в душе играет,

Судьба любовь навеки охраняет!

Мечты все сбудутся — Вы в это верьте, знайте!

И в жизни никогда не унывайте!

Именины у Марины!

Поздравлений ждет она

Беспокойная Марина

Своевольна, как волна!

И к тому же энергична,

Все у ней в руках горит!

Будет жить она отлично,

Если в жилах кровь кипит!

Пожелать мы ей хотели

Не растрачивать так сил

И идти к заветной цели,

Минуя рифы все и мели.

Голос морских стихий,

Солнца счастливый свет.

Имя твое — стихи,

Другого такого нет.

Мариночка, ярких дней

В день именин тебе!

Верных хороших друзей,

Много добра в судьбе!

Напомним, на этой неделе, с 8 по 14 марта, отмечают Масленицу. Поздравления и открытки смотрите здесь.

Фото bonnycards.ru

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