В украинском вузе торжественно открыли туалет: языковой омбудсмен требует расправы

В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций с перерезанием красной ленточки открыли отремонтированный женский туалет. Видео открытия опубликовал в своем журналистка Facebook Ирина Наволнева.

На мероприятие собралось все руководство вуза, педагоги и студенты.

«День открытия первого отремонтированного женского туалета настал», — сказал проректор по административно-хозяйственной работе учебного заведения.

Он отметил, что открытие приурочено к празднику 8 марта, и зачитал посвященный окончанию ремонта стих, который завершала строка: «Вы умом и красой нас пленили, мы ж для вас открываем сей зал».

Проректор отметил, что после официального открытия объекта профсоюзный комитет пригласил всех в аудиторию, где «мы все закрепим это событие бокалом шампанского».

На событие отреагировал омбудсмен Тарас Креминь. Он написал в своем Facebook, что «подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного «действа».

Иллюстративное фото: depositphotos.com

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter