Праздник «Запальна Масляна» и выставка «Восточный ветер»: куда пойти в Киеве в выходные
13 и 14 марта на ВДНХ состоится праздник «Запальна Масляна». В концертной программе — DANTES, Анна Тринчер, Ольга Цыбульская, Мила Нитич, Артур Боссо, группы «Клей Угрюмого» и SELFY, TamerlanAlena, Grosu.
Начало: в 16:00.
Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1.
Вход свободный.
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13 и 14 марта в Национальном музее Народной архитектуры и быта Украины в Пирогово пройдет праздник Масленицы. В 13:00 на Певческом поле состоится воспроизведение древнего обряда Колодий.
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: от 25 грн.
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Музей Майдана проводит бесплатные экскурсии, посвященные событиям Революции Достоинства. Маршрут начинается от Дома профсоюзов, где расположен информационно-выставочный центр Музея Майдана, и познакомит с экспозицией «Назустріч свободі».
Продолжительность: 60 мин.
Расписание: 11,18, 25 марта в 17:00; 13,17, 20, 24, 27 и 31 марта в 12:00.
Необходима регистрация.
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До 21 марта в Центральном доме художника проходят: Всеукраинская выставка живописи и графики «Святковий натюрморт», выставка «Створюючи красу».
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
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До 23 марта в Украинско-японском центре КПИ им. И. Сикорского проходит выставка «Восточный ветер». В экспозиции: работы украинских мастериц, выполненные в традиционной японской технике вышивки «сашико».
Адрес: пр-т Победы, 37.
Вход свободный.
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До 31 марта в Киевской картинной галерее проходит выставка «Від сутінок до світання». В экспозиции: работы Айвазовского, Прянишникова, Куинджи и других художников.
Адрес: ул. Терещенковская, 9.
Цена: от 50 грн.
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До 31 марта в Киевской библиотеке им. Гоголя проходит выставка современных фотографов из Украины и Израиля «Женщина навсегда».
Адрес: ул. Б. Васильковская, 136.
Вход свободный.
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До 15 апреля в Музее Шолом-Алейхема проходит выставка авторских кукол и графики по мотивам творчества писателя «Київ — моє місто».
Адрес: Б. Васильковская, 5.
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Ранее «ФАКТЫ» публиковали самые красивые поздравления с Масленицей в стихах и прозе.
Фото https://vdng.ua/
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