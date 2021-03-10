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Общество и люди

Главный банкир Украины слег с коронавирусом

19:48 10 марта 2021
Кирилл Шевченко

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заразился коронавирусом. Банкир сообщил в соцсети, что находится на самоизоляции и надеется в скором времени вернуться к работе.

«Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизни», — написал Шевченко.

Напомним, с 24 февраля в Украине проходит вакцинация против коронавируса индийским препаратом Covishield, изготовленным по лицензии компании AstraZeneca. На сегодняшний день привито немногим более 24 тысяч людей. Вакцинация проходит исключительно на добровольной основе. Как известно, украинцы не спешат делать прививку. Отказываются даже медики.

Для популяризации вакцинации правительство решило привлечь артистов, спортсменов, ведущих, лидеров общественного мнения.

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