«В моих букетах цветы, сделанные из мыла, пахнут как живые»

— Создание букетов из мыла для меня не просто работа, а занятие, которое приносит удовольствие, — говорит Анна Макагон из Киева. — По профессии я мастер маникюра. Но когда узнала, что можно делать очень красивые букеты из мыла, захотела попробовать себя в этом деле. Муж сказал: «У тебя способности к рукоделию, так что с цветами должно получиться». На курсы не записывалась — училась по видеоурокам. А искусство составления букетов осваиваю на примере работ профессиональных флористов, которые в большом количестве выложены в открытом доступе в мировом социальном фотосервисе Pinterest. Первые мои цветы, конечно, были далеки от совершенства, но я не опускала руки, и через некоторое время настойчивость была вознаграждена — стали получаться очень даже неплохие букеты. Оставался вопрос, понравятся ли они другим людям? Я создала страничку в соцсетях и начала выкладывать свои работы. Вскоре пошли положительные отзывы и первые заказы. Так и стартовал мой бизнес.

«Наиболее популярны у моих покупателей букеты с крокусами и подснежниками»

— Многие заказчики просят сделать точно такие же букеты, как на моей страничке в соцсетях, — продолжает Анна Макагон. — Разве что изменить цветовую гамму или запах.

— Хотите сказать, что ваши искусственные цветы пахнут?

— Да, как живые. Впрочем, все зависит от желания заказчика. Если он согласен, то мои розы из мыла будут иметь запах роз, тюльпаны — тюльпанов… Но возможны и другие варианты. Могу сделать букет с запахом ванильного крема или, например, горячего шоколада.

Такие букеты из мыла ничем не уступают живым цветочным композициям

— Как долго держится запах?

— От одного до двух месяцев, зависит от ароматических отдушек, придающих цветам различные запахи. Это как духи — аромат одних держится дольше, других — меньше. Важно, что ароматические отдушки, а также красители, которые я использую, совершенно безопасны для здоровья. Покупаю их в специализированных магазинах.

— Что из вашего ассортимента пользуется сейчас наибольшим спросом?

— На первом месте по популярности — крокусы и подснежники, за ними идут тюльпаны и другие весенние цветы. Ну и, конечно же, вечная классика — розы. Среди хорошо продаваемых я бы назвала также нарциссы и пионы.

«Предпочитаю работать с мылом украинского производства»

— Кто ваши заказчики?

— В основном это женщины. С заказчиками не встречаюсь, мы только переписываемся, но, думаю, среди них есть представители самого разного возраста, ведь цветы нравятся всем. Клиентами являются и мужчины. Перед Днем влюбленных и 8 Марта их стало особенно много. Накануне женского дня работы у меня просто невпроворот.

— Расскажите, как делаются букеты из мыла.

— Нужно взять специальную мыльную основу. Это твердые бруски. Следует их измельчить и высыпать в стеклянную посуду. Ставлю ее в микроволновую печь и наблюдаю за нагревом. Важно, чтобы мыло не закипело, иначе качественные цветы не получатся. Когда сырье нагрелось до нужной кондиции, достаю его из микроволновки. Получившуюся массу следует размять, чтобы избавиться от комков, затем добавить по несколько капель красителя и ароматической отдушки. Все это хорошенько перемешиваю и начинаю заливать в формочки, которые придают мылу вид бутонов различных цветов. Формы затем простукиваю (чтобы вышел воздух) и оставляю остывать минут на 10.

Есть мастера, которые специализируются на изготовлении таких форм. У них и покупаю. Формы износостойкие, ими можно пользоваться долго. Я пробовала использовать английскую, белорусскую и украинскую мыльные основы. Больше всего подошла украинская — порадовал отечественный производитель.

— Неужто превзошел британского?

— Английская мыльная основа хорошая, из нее получаются особо нежные лепестки. Однако она застывает за считанные секунды, работать с ней приходится слишком быстро. Это создает дополнительные сложности. К тому же английская мыльная основа стоит дорого, и это отражается на цене букета. А вот украинская во всех отношениях подходит.

— Сколько времени уходит на создание букета из мыла?

— Изготовление бутонов занимает около двух часов. Когда они готовы, берусь за самую трудоемкую часть работы — собираю букет. Цветы креплю на флористическую проволоку или деревянные шпажки. При этом использую искусственные листья, а в букете — искусственную траву. Если мне что-то не нравится в изделии (а я очень требовательно отношусь к своей работе), переделываю. В таких случаях на один букет может и полдня уйти.

— Какой самый необычный заказ вам доводилось выполнять?

— Пожалуй, очень красивый букет роз (розово-бело-сиреневый), помещенный в шляпную коробку. Эта работа выглядит, без преувеличения, шикарно.

Эти работы выглядят, без преувеличения, шикарно

— Сколько времени может храниться букет из мыла?

— Хоть 20 лет. По сути, неограниченное время будет выглядеть свежо и красиво, главное — периодически удалять с него пыль.

— Муж вам помогает создавать цветы из мыла?

— Он взял на себя упаковку посылок — у него это получается лучше, чем у меня. Цветы — изделия нежные, поэтому обкладываем их большим количеством бумаги и другими уплотнителями. Просим на почте, чтобы на наши коробки клеили бумажки с надписью «Стекло». Для нас важно знать, в каком состоянии букеты доходят до адресатов, поэтому поначалу просили заказчиков сообщать об этом. Когда отправляли первые посылки, сильно переживали, но со временем убедились, что наша система упаковки надежная.

В работе Анне помогает ее муж Дмитрий

— У вас много конкурентов?

— Конечно. Я живу в Киеве, а в таком большом городе конкурентов хватает в любом деле. Главное — качественно делать свою работу и учитывать все пожелания потребителей. Будешь следовать этому правилу, без заказов не останешься.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Елене Кердяк из Кропивницкого, которая создает роскошные букеты из холодного фарфора.

Фото со страницы Анны МАКАГОН в «Фейсбуке»



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