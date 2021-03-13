Ушел из жизни пресс-секретарь Чорновола Дмитрий Понамарчук

В ночь на 12 марта в Киеве скончался известный украинский журналист, пресс-секретарь погибшего основателя партии «Народний рух України», Героя Украины Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. По словам матери Дмитрия, в последние несколько лет он тяжело болел (о заболевании сам журналист сообщил еще в октябре 2020 года).

Понамарчук родился в 1962 году в Донецке. Образование получил на факультете журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко в 1988 году. Работал в газетах «Молодая гвардия», «Ленинский путь», «За коммунизм», «Киевская правда», «Спортивной газете», а также в Гостелерадио Украины, был ведущим главной редакции радиовещания на зарубежные страны.

В 1991—1999 гг. работал пресс-секретарем Чорновила, и в день его гибели в автокатастрофе 25 марта 1999 года находился с ним в одном автомобиле — на заднем сиденье. Он выжил, но получил тяжелые травмы. В 2018 году в интервью изданию «ГОРДОН» журналист выразил версию о заказном характере ДТП.

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