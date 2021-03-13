Кошевой, Ткач и Боклан обратились к украинцам с просьбой о помощи: речь идет о жизни детей

Участники «Квартала 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач, а также присоединившиеся к ним позже актер Стас Боклан и комик Гарик Бирча обратились к украинцам с просьбой о помощи маленьким украинцам с редким генетическим заболеванием — спинально-мышечной атрофией.

«Важно! Иногда чрезвычайно важные вещи игнорируются обществом и ответственными органами, если вовремя не придать этим вещам нужную огласку. Именно так происходит в Украине с пациентами с редким генетическим заболеванием — СМА. Не будьте равнодушными, поделитесь этим видео с друзьями!», — говорится в сообщении на странице Евгения Кошевого.

В записанном видео актеры призвали Минздрав разработать государственную программу, в рамках которой маленькие пациенты (на данный момент это более чем 200 деток) могли бы бесплатно получить необходимые им лекарственные препараты, ведь приобрести их самостоятельно практически невозможно.

«У детей нет времени — им нужно принимать препарат сразу же после диагностирования заболевания, иначе в короткий период в организме происходят необратимые процессы», — подчеркнул Стас Боклан.

Напомним, ранее о помощи ребенку со СМА просил поклонников певец Олег Винник.

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