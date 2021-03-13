Мама Илона Маска рассказала, как смогла воспитать детей успешными и дала важный совет украинкам

Американская модель и диетолог Мэй Маск, мать известного изобретателя Илона Маска, решила открыть некоторые из своих секретов для украинских женщин. О них она говорила в эфире «Сніданку з 1+1».

«Я воспитывала детей так же, как меня воспитывали родители. Они хотели, чтобы я отвечала за себя. Я так же воспитывала своих детей. Я начала работать из дома как диетолог, а когда была моделью, то времени на их воспитание не было. Дети должны были сами о себе заботиться. Мы всегда хотели, чтобы они были самостоятельными. Они такими выросли», — рассказала Мэй Маск.

Также Мэй рассказала о впечатлениях от украинских женщин: «Они были счастливы, стильные, умные и уверенные в себе».

При этом мать миллиардера призвала украинских женщин ни в коем случае не замалчивать насилие и не молчать об издевательствах.

«Они должны говорить об этом с другими женщинами, со своими семьями. Они должны разговаривать с мужчинами, которые хорошо относятся к женщинам. А таких, поверьте, много. Необходимо найти тех, кто их поймет», — отмечает Маск.

Отметим, что у Мэй Маск трое детей. Ее младшая дочь Тоска имеет свою стриминговую платформу, она режиссер и продюсер кинофильмов и телевизионных проектов. Средний сын Кимбал Маск популяризирует и разрабатывает новейшие технологии по выращиванию продуктов. Ну, а старшего сына Илона знают во всем мире. Он американский предприниматель, изобретатель и миллиардер. В 72 года карьера Мэй развивается. У нее более 50 тысяч подписчиков в TikTok, 417 тысяч в Instagram и почти 200 тысяч в Twitter.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мать Илона Маска опубликовала в соцсетях доказательство того, что ее сын был гением с юных лет.

Фото: Twitter/Maye Musk

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