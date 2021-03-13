Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова случайно выдала семейный секрет семьи Кабаевых. Произошло это во время ее интервью в программе «Мой герой» на пропагандистском канале «ТВ Центр».

Дело в том, что автомобиль Алины украли, и к краже была причастна родительница чемпионки. Как призналась тренер, мать Кабаевой дала слепок ключей знакомым, которые и пошли на преступление.

«Об этом она узнала лет через 15. А я знала это сразу. Мы с мамой были… Мы были сестры по дочери. И только с такой мамой могла стать Алина чемпионкой», — подчеркнула Ирина Винер-Усманова.

Напомним, Алина Кабаева, которую российские СМИ называют любовницей или женой президента страны Владимира Путина — самая известная воспитанница Ирины Винер-Усмановой. Совсем юной в 1995 году она пришла в группу прославленного тренера, а уже спустя пять лет на Олимпийских играх в Сиднее завоевала бронзу. Прошло еще четыре года, и Алина взяла золотую медаль в Афинах.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в сети появилось архивное фото с Алиной Кабаевой. Снимок произвел фурор: бывшая спортсменка в блестящем шелковом костюме, обычно радующая стройностью, на нем выглядит «немного располневшей». Также внимание привлек провокационный снимок гимнастки в коротких шортах и прозрачной блузке. В этом кадре девушка обнажила стройные и загорелые ноги.

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